Justin Timberlake, a sus 40 años sigue moviendo al mundo

Justin Timberlake saltó a la fama desde la década de los 90 como parte del elenco infantil del programa de televisión "Mickey Mouse Club", pero fue con la boyband NSYNC que alcanzó el reconocimiento internacional.

El impacto del grupo fue tal que sus integrantes incluso aparecen en un capítulo de "Los Simpsons" ("New Kids on the Blecch"), pero tras su desintegración en 2002, Timberlake es quien ha desarrollado una carrera tan sólida que lo ha llevado a participar ya como solista en espectáculos como el Super Bowl o la entrega de los Oscar (donde su tema "Can't stop the feeling" estuvo nominado a Mejor canción por la película "Trolls").

El cantante hoy celebra su cumpleaños número 40 y por ello lo recordamos a través de algunos de sus mejores sencillos.

"Like I love you"

Fue el primer sencillo del álbum debut de Justin, Justified, lanzado en 2002, y que alcanzó una nominación a los Premios Grammy de 2003 por "Mejor Colaboración Rap".

Ya fuera del grupo NSYNC, Justin buscó su propio sonido y en este álbum, y específicamente en esa canción, Justin nos remite a la música de Michael Jackson. De hecho, el video musical nos muestra a Timberlake bailando al estilo del rey del pop.

"Sexy back"

Junto al músico Timbaland, y ya en una onda más sexual, Timberlake lanza este tema como primer sencillo de su segundo álbum "FutureSex/LoveSounds".

El video musical se grabó en España y fue dirigido por Michael Hausmann quien también ha realizado otros como "Take a bow" de Madonna, de hecho hay quien piensa que ambos guardan cierto parecido.

"Suit and tie"

En 2013 y con su tercer álbum como solista Timberlake nos demuestra que es toda una estrella del pop consagrada. Ya con más madurez Timberlake recluta a Jay-Z y David Fincher, el primero aparece en el video promocional de la canción y el segundo fue quien dirigió dicho material.

De hecho, la relación de Justin y Fincher nació años antes, cuando trabajaron juntos en la película "La red social", de 2010.

"Take back the night"

La mancuerna entre Justin y Timbaland continúa con la producción y autoría de este tema junto a Jerome "J-Roc" Harmon y James Fauntleroy.

La canción forma parte del disco "The 20/20 Experience (2 of 2)", que es la continuación de su anterior trabajo; ambos se comercializaron después como un paquete.

"Man of the woods"

Timberlake se casó en 2012 con la actriz Jessica Biel y en abril de 2015 nació su primer hijo, Silas, para su más reciente disco del 2018 ese Justin enfocado en su familia y sus raíces es evidente. En este tema que da nombre al álbum lo vemos ya no tanto del lado pop sino también con unos toques de country.

El video muestra al cantante con una camisa roja de cuadros, retratando la vida campirana; también aparece su esposa con quien baila.