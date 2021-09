Jennifer Lopez vive "La Dolce Vita" vestida de Dolce & Gabbana

VENECIA, ITALIA.- Jennifer Lopez está viviendo la dolce vita durante su estadía en Italia, tomando un descanso de su muy publicitada relación con Ben Affleck para tomar algunas fotos en solitario a bordo de una góndola que cruza los canales de Venecia.

López, de 52 años, usó un impresionante vestido de Dolce & Gabbana para la sesión de fotos del sábado, donde fue vista por otros pasajeros en una góndola justo delante de ella. Sin embargo, muchos espectadores estaban tan ocupados en capturar la "selfie" que perdieron la oportunidad de fotografiarse con la celebridad a su lado.

J.Lo y Affleck, de 49 años, se encuentran actualmente en Venecia, al igual que una lista de otras celebridades, asistiendo al Festival de Cine de Venecia, auqnue la nota la dieron al llegar juntos a la alfombra roja del estreno del último trabajo de Affleck, "El último duelo”, donde posaron como pareja de una manera formal y luciendo increíbles.

Jennifer Lopez posó de nueva cuenta para la reconocida marca internacional de diseño Dolce & Gabbana.

El nuevo personaje de Affleck

En su nuevo trabajo cinemátografico Affleck interpreta el papel del conde Pierre de Alencon en el próximo drama historico, conescribiendo la pelílcula dirigida por Ridley Scott con su amigo y colaborador habitaul Matt Damon.

El amigo inseparabla de Affleck se ha declarado a favor de Bennifer, así lo ha hecho saber en su entrevista más reciente con la revista "Extra" que "Está muy feliz" por ellos.

La pareja formada por Ben Affleck y Jennifer Lopez llegaron a la Ciudad de los Canales en taxi acuático a inicios del fin de semana, desde entonces han sido el centro de atención de los reflectores de los paparazzis.

En la Ciudad de los Canales es donde Jennifer posó los modelos de la nueva colección de Dolce & Gabbana.

Su primera aparición oficial juntos

Durante la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia una de las parejas más fotografiadas fueron Affleck y Lopez, pues con esta aparición en público y posando como una pareja formalizan su relación ante los medios.

Si bien este es el primer viaje de la intérprete de "Jenny from the block" al evento anual, Affleck asistió al Festival de Cine por última ocasión en 2010 para promocionar su thriller de atracos bancarios en Boston "The Town".

Pero esta no es la primera ocasión que Bennifer es vista en Italia, en el pasado mes de julio, Affleck se trasladó hasta Saint-Tropez para ayudar a celebrar el cumpleaños de Jennifer a bordo de la llamada "Mansión acuática", un megayate de ensueño.