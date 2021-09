Jennifer Lopez comete su primer error de moda

VENECIA, ITALIA.- La latina Jennifer Lopez siempre se ha distinguido a su paso por las principales alfombras rojas del mundo por su buen gusto, porte y elegancia, pero en su última coolaboración con la internacional casa de diseño Dolce & Gabbana cometió lo que podría considerarse su primer error de diseño.

Como un error de moda ha sido considerado algo que paso por alto en las imágenes publicadas en su perfil de Instagram, donde aparece la capa aún con su etiqueta de venta y mostrando el precio de la prenda.

Aún se desconoce si fue accidental el dejar la etiqueta del precio en uno de sus looks más monumentales del año (y posiblemente de toda su carrera) con el que causó todo un furor en el desfile de Alta Moda organizado por Dolce & Gabbana en Venecia.

El conjunto viral

El look se volvió viral y todo un tema de conversación entre los seguidores de la "Diva del Bronx", un conjunto de tres piezas compuesto por de un bra con pedrería y cristales, pantalones con detalles florales metálicos de primavera 2018, y la prenda estrella: una capa esmeralda con brocado de la colección de otoño 2019.

La cantante complementó su atuendo con una bolsa y sandalias de tacón y pataforma de la firma italiana... una combinación a la que le dio un giro muy de Alta Costura.

"Venecia fue todo glamour anoche. El show de Dolce & Gabbana fue simplemente mágico", comentó Jennifer en Instagram en donde subió cada detalle de este look creado por su estilista Rob Zangardi y que no solo conquistó su corazón, sino también el de sus fans más fashionistas, al ganar millones de 'me gusta' así como un sinfín de halagos por el dramatismo, lujo, elegancia y teatralidad que le imprimió a este set.

El error de moda

¿Lo curioso? Es que horas después del show en el que también estuvieron otros famosos como Helen Mirren, Vin Diesel, Kourtney Kardashian o Heidi Klum, unas fotos de JLo subiendo a un taxi veneciano se hicieron virales en cuestión de segundos al mostrar el supuesto error de moda que cometió: dejar la etiqueta del precio en su estilosa capa.

En una de las fotos tomada por los paparazzi se puede ver este detalle que colgaba con un hilo negro en la parte interior de la pieza esmeralda, del lado izquierdo.

En un acercamiento de esta imagen se puede ver el nombre de la firma Dolce & Gabbana, un círculo naranja y lo que parecen ser códigos de barras, una 'falla' que provocó un sinfín de bromas e incluso memes.

"¡Sabía que JLo era como nosotros!", "JLo y el look lucieron hermosos aunque la etiqueta del precio estaba ahí", se podía leer en otro.

La reacción de los seguidores

Lo cierto es que más de uno de los fans de la cantante salieron a su defensa, argumentando que esto no era error de ella, sino de su equipo de estilistas, quienes son los que eligen cada una de las piezas para sus eventos y shows. Uno en especial confesó que este detalle no se trataba de una etiqueta de precio, sino de un código para identificar las pruebas que son destinadas para las famosas.

"En primer lugar no han visto una etiqueta de precio de Dolce & Gabbana, porque sabrías que esa no es. Es un número de identidad del provedor que vien en sus pruebas. En segunda no es responsabilidad de Jlo de buscar etiquetas, es de su estilista quien es el que prepara la ropa para ella", se podía leer en Twitter.

Además, en muchos de estos eventos, la ropa es un préstamo de los diseñadores o de la firma para la ocasión. Lo que muchos estilistas suelen hacer es esconder esas etiquetas de registro... sin que esto signifique que van a devolverlo, como lo dejaron ver otras bromas del look.