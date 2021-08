Jennifer López y "Jurassic World" brillan con Universal en CinemaCon

Las Vegas, EE.UU.- "Marry Me" y "Jurassic World: Dominion" la comedia de Jennifer López con Maluma, relucieron este miércoles en el gran evento del estudio Universal en CinemaCon, el encuentro empresarial importante de la gran pantalla y que se está celebrando esta semana en Las Vegas (EE.UU.).



La sexta entrega de la exitosa y muy popular saga jurásica mostró hoy sus primeras imágenes con un clip que, por el momento, no se ha hecho público en internet y que quedará como un secreto de CinemaCon.



Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, los protagonistas de las cintas "Jurassic World" (2015) y "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018) con las que los dinosaurios regresaron a los cines, se encuentran en esta nueva película con las estrellas de "Jurassic Park" (1993).



Así, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum aparecerán en este filme que se estrenará el 10 de junio de 2022.



Espectaculares escenas de acción



El breve video enseñado en CinemaCon mezclaba entrevistas con los actores y metraje sobre cómo ha sido el rodaje de esta película.



El director Colin Trevorrow explicó que la gran pregunta que se hace "Jurassic World: Dominion" es si los humanos estarían a salvo si compartieran la Tierra con los dinosaurios.



Obviamente, el cineasta no es muy optimista al respecto.



En el clip, repleto de espectaculares escenas de acción y de frenéticas persecuciones, Laura Dern también señaló que había algo especial en "la energía" de "Jurassic Park" que hizo que se convirtiera en un gran fenómeno del cine.

Dinosaurios al margen, otro de los platos fuertes del menú de Universal fue "Marry Me", la comedia romántica que protagonizan Jennifer López y Maluma y que hoy presentó su primer tráiler (tampoco se ha colgado en internet).



Con Owen Wilson completando el triángulo amoroso, este adelanto de "Marry Me" presenta a una estrella del pop (López) que está a punto de dar el "sí, quiero" a su novio, que es otro cantante de éxito (Maluma).



Sin embargo, justo antes del gran momento, la cantante descubre que su pareja le está siendo infiel, por lo que, en una espontáneo y alocado gesto, elige al azar a un despistado profesor de matemáticas (Wilson) para casarse con él.



En un mensaje enviado a CinemaCon, López aseguró que esta película, que se estrenará convenientemente en San Valentín de 2022, tiene un poco de todo: "Música, romance, comedia y emoción".



La actriz se mostró encantada de compartir créditos con Maluma en el primer papel en el cine del reguetonero colombiano y apostó por la creatividad en la gran pantalla más allá de sagas y secuelas.



"Necesitamos películas originales para que nuestro negocio prospere", aseguró.





Un homenaje al cine





Universal, que compartió el acto en CinemaCon con Focus Features, quiso rendir homenaje a los trabajadores de los cines y a su gran trabajo para salir adelante durante la pandemia.



Así, los videos que se proyectaron en la presentación combinaban los mensajes de figuras como Matthew McConaughey con las palabras de empleados anónimos de salas de Texas, Idaho o Nueva York.



En este sentido, el presidente de distribución en EE.UU. de Universal, Jim Orr, ensalzó "la resiliencia" de la industria audiovisual durante "el extremo desafío" que planteó la crisis del coronavirus.



Respecto a su catálogo para el horizonte inmediato, Universal sacó pecho de apuestas animadas y familiares como "Sing 2" y "The Bad Guys".

Hacer películas es desafiante



También dedicó una gran parte de su tiempo al terror con títulos muy esperados como "Halloween Kills", de nuevo con Jamie Lee Curtis al frente; y "The Black Phone", una escalofriante producción de Blumhouse con Ethan Hawke como villano.



"Hacer películas es desafiante, pero verlas es un deleite y el escape que siempre necesitamos", dijo Jamie Lee Curtis al sostener que nada iguala a la experiencia de las salas.



Los amantes de los thrillers de acción contarán con propuestas como "The 355", que ha reunido a un espléndido reparto femenino compuesto por Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger y Fan Bingbing.



Otro experto de la máxima adrenalina en la pantalla como Michael Bay estrenó las primeras imágenes de "Ambulance", una historia de un atraco frustrado que lideran Jake Gyllenhaal, Eiza González y Yahya Abdul-Mateen II.



Finalmente, el acto dio algunos detalles del musical "Dear Evan Hansen", anunció que "Downton Abbey: A New Era" será el título de la nueva película sobre esta elegante producción británica, y ofreció algunas pinceladas de uno de los proyectos más misteriosos del momento: "The Northman", una épica historia que se rodó en Islandia con un reparto encabezado por Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy.