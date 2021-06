Jennifer Lopez reaparece usando lo que parece ser la camisa de Ben Affleck

ESTADOS UNIDOS.- Fue el jueves cuando JLo fue fotografiada junto a su exposo Ben Affleck, mientras convivían junto a sus hijos, él usando una camisa de franela a cuadros, con la que ahora es vista Lopez al bajar de una aeronave.

Lopez de 51 años, vestía de manera cómoda la camisa sobre un par de pantalones de cintura alta y un top corto blanco. Affleck, de 48 años, fue fotografiado en mayo con la misma camisa.

Esta no es la primera vez que los dos parecen compartir recuerdos personales. Affleck fue fotografiada recientemente aparentemente usando el reloj que López le compró memorablemente en su video musical de 2002, "Jenny From the Block".

Una fuente cercana al portal ET declaró recientemente que cuando se trata de su romance reavivado, Lopez y Affleck lo están tomando un día a la vez. Los dos estuvieron comprometidos anteriormente antes de renunciar en 2004.

"JLo y Ben están realmente enfocados en la salud y el bienestar de sus familias, especialmente JLo, dada su reciente ruptura con Alex Rodríguez", dijo la fuente. "JLo y Ben se toman las cosas día a día. Ambos se hacen reír mucho y sonreír y están realmente concentrados en tratar de sacar lo mejor de cada uno", afirmó.

Hace pocos días fueron fotografiados juntos mostrando PDA durante una cena en Los Ángeles.

"JLo y Ben son una pareja y les han estado diciendo a sus amigos que están juntos", dijo una fuente a ET. "Cuando se reconectaron por primera vez, tuvieron que ver si la chispa todavía estaba allí porque había pasado un tiempo. Lo estaba, así que ahora ambos están completamente involucrados".

En las imágenes que circularon en redes sociales se puede apreciar a Lopez abrazando por la cintura a Affleck, ella usando una gabardina en tono rosa y el portando una chamarra de cuerpo, juntos de espaldas, apreciando algo al horizonte.