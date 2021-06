Estos son las rupturas de famosos que más han sorprendido en lo que va de 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas comenzamos el sexto mes del año y ya son varias las parejas de famosos que han dado la inesperada noticia de su separación. Estas son las rupturas del 2021 que más nos han sorprendido.

Claudia Martín y Andrés Tovar

Por medio de un comunicado, Claudia Martín confirmó este viernes 4 de junio el fin de su matrimonio con Andrés Tovar.

Con tan solo dos años de casados, la actriz y su ex pareja se dicen adiós en medio del escándalo, tras ventilarse una posible infidelidad del productor con Maite Perroni.

Por su parte, el abogado de la ex RBD asegura que la relación amorosa entre Martín y Andrés ya había terminado hace tiempo pese a seguir casados legalmente, por lo que en caso de que Tovar hubiera iniciado una relación con Perroni, no habría sido de índole extramarital.

Sobre la demanda que Maite piensa entablar en contra de Martín por acusarla de ser la tercera en discordia dentro de su relación, Claudia no entró en detalle, pero aclaró que se encuentra conversando con sus abogados para conocer sus derechos y planear su defensa.

Jennifer Lopez y Álex Rodriguez

JLo y A-Rod evadieron por semanas los fuertes rumores sobre su posible ruptura sentimental derivada de una presunta infidelidad por parte del ex beisbolista.

Aunque la pareja luchó por salvar su relación de cuatro años y en la que ya había planes de boda, fue el 15 de abril de este 2021 que confirmaron su separación por medio de un comunicado.

“Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo”, se lee en el texto que la pareja compartió para oficialmente poner fin a su romance

Actualmente se especula que JLo retomó su relación con el actor Ben Affleck, con quien al parecer la llama del amor no se apagó del todo cuando terminaron su noviazgo hace más de 17 años.

Adamari López y Toni Costa

El pasado 27 de mayo, Adamari López y Toni Costa confirmaron su separación tras 10 años de relación y una hija en común.

Luciendo bastante afectada y con la voz entrecortada, la presentadora anunció la triste noticia a través de un video en sus redes sociales.

"Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni; sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí", afirmó la puertorriqueña, sin revelar muchos detalles del momento por el que atraviesa.

A la par de Adamari, el bailarín español también se pronunció al respecto de su ruptura por medio de un comunicado en el que dejó claro tener intenciones de salvar su matrimonio.

Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, escribió.

Por lo pronto son muchas las especulaciones sobre los posibles motivos que llevaron a que la pareja decidiera poner fin a su relación, de entre las que destacan una posible infidelidad por parte de Toni, o el hartazgo de Adamari al presuntamente correr con la mayor parte de los gastos dentro del matrimonio, sin que ninguna de estas versiones haya sido confirmada hasta el momento.

Cynthia Klitbo y 'Rey Grupero'

El rompimiento entre Cynthia Klitbo y "El Rey Grupero" fue tan sorpresivo como el anuncio de su romance. Con solo seis meses como pareja, planes de mudarse juntos y habiendo sobrevivido a una relación a distancia durante la residencia de la actriz en Perú, ahora ambos aseguran que no les alcanzó el amor y el 15 de abril decidieron dar por terminado su noviazgo.

Aunque Klitbo aclaró que el fin de su relación se debió a falta de tiempo pero seguían siendo muy buenos amigos, fue "El Rey Grupero" quien tuvo que salir a defenderse de los rumores que lo acusaban de haber engañado y maltratado a la actriz.

“Terminó porque tenía que terminar, era el tiempo para terminar, pero es una mujer fantástica, es una mujer gigante en todos los aspectos, que me enseñó muchas cosas que no sabía. También se está diciendo por ahí una revista que he sido violento, yo nunca fui violento, ni con Cynthia ni con nadie. Sigo enamorado de Cynthia pero no se puede”, aseguró en ese momento Luis Alberto Ordaz, nombre real del influencer.

Karol G y Annuel

Después de casi tres años de relación, el pasado mes de abril Karol G y Annuel confirmaron su ruptura. Cansado de las especulaciones sobre su situación sentimental, fue el puertorriqueño el primero en hacer el anuncio oficial durante una transmisión en directo dentro de la cual hizo una petición especial a sus seguidores.

“Solo le quiero pedir a nuestros fanáticos, especialmente a los míos que son como medio salvajes, son guerrilleros, que no hagan ninguna controversia ni guerra con la fanaticada de Karol, ella no me falló ni yo le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente. No fue un problema con otras mujeres”, explicó el puertoriqueño.

Karol también decidió emplear las redes sociales para confirmar el final de su romance y expresó.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos fueron una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos”, mencionó la colombiana, quien también dedicó unas emotivas palabras a su ex pareja.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras (...) el amor que sentimos por parte de todos durante estos tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con usted fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinito”, concluyó la cantante.

Maite Perroni y Koko Stambuk

Hace días Maite Perroni confirmó su separación de Koko Stambuk, con quien se comprometió tras una larga relación de noviazgo; y aunque la actriz se mantuvo discreta durante algún tiempo sobre su decisión, recientemente reveló la noticia.

“Personalmente yo llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo (...) y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos", confesó la cantante durante su participación en un podcast.

Sin embargo, no todo terminó tan bien como la actriz esperaba, ya que se vió envuelta en un triángulo amoroso con Claudia Martín y Andrés Tovar, e incluso, el abogado de Perroni asegura que Koko fue parte de las personas que revelaron información personal a la revista que publicó las controversiales conversaciones íntimas entre Tovar y la ex RBD, quien por este hecho ha decidido proceder legalmente contra su ex pareja.

Marimar Vega y Horacio Pancheri

Marimar Vega decidió iniciar este 2021 con un sorprendente cambio, ya que durante el mes de enero confirmó su ruptura con Horacio Pancheri.

Tras una ola de rumores que aseguraban el romance llegó a su fin porque el actor decidió dejar a Vega por la también actriz, Gala Montes, fue la misma Marimar quien aclaró que ella decidió terminar su relación con el argentino, mismo que, tras confirmarse la noticia por su ex pareja, decidió dar su versión.

“Quiero aclarar que no hay nadie en medio. No hay una tercera persona que se metió en la relación como están inventando (...) Gala no tuvo nada que ver con esta separación entre María y mía. Así que, por favor, no inventen. A los medios, les pido un poquito de respeto y nada más. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, concluyó el actor.

Michelle Renaud y Danilo Carrera

“No lloren porque terminó, sonrían porque sucedió”, fue el mensaje con el que Michelle Renaud anunció enfebrero el fin de su romance con Danilo Carrera.

La pareja aclaró que la decisión de su ruptura no se debió a terceras personas, sino que se dieron cuenta que tenían distintos proyectos a futuro, ya que mientras Michelle quiere convertirse en madre por segunda vez, el actor ha dejado claro que hasta el momento, la paternidad no está dentro de sus planes.

Pero a diferencia de muchas ex parejas, estos famosos quedaron más que en buenos términos y, posterior al aviso de su rompimiento, se les ha visto juntos y muy cariñosos en más de una ocasión, por lo que se especula que su distanciamiento solo fue parte de una estrategia de promoción para la telenovela que ambos protagonizaban.

Luis Miguel y Mollie Goud

Tras casi tres años de romance, el idilio amoroso entre Luis Miguel y la corista Mollie Goud llegó a su fin.

A pesar de que el cantante es 29 años mayor que Goud, esto nunca pareció haber sido un impedimento para la pareja que era captada constantemente disfrutando de su romance en lugares como Argentina, Estados Unidos y México.

Sorpresivamente, una revista de circulación nacional aseguró que la relación llegó a su fin cuando el "Sol de México" descubrió que su novia le era infiel con el empresario argentino Matías Tasin.

“Él es sumamente reservado, pero por Mollie nos enteramos de que él le cachó mensajes muy comprometedores que no dejaban duda de que tenía algo más con Matías. Ella nunca dejó de escribirle al argentino y después se comenzaron a ver para divertirse a escondidas”, declaró la fuente anónima a la revista Tv Notas.

Al darse cuenta del engaño, se dice que Luis Miguel enfureció y en ese momento corrió a la bailarina de su casa en Miami, sin permitirle darle alguna explicación.

Actualmente parece que el intérprete ha dejado este incidente en el olvido y se presume que está estrenando romance con una modelo argentina.