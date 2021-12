Jawy Mendez estrena nuevo tema "La idea" tras romper con Mane

Jawy Méndez es de empuje y mucha calidad. Su estrella está impregnada por ése halo que traen los grandes y con su participación en el reality de MTV “Acapulco Shore” que Jawy se hizo de una legión de fans. La parte artística de Jawy que le ha dado para hacer giras en diversos países presentando su música.

De este modo Jawy Mendez lanza su más reciente sencillo titulado “La Idea”, consecuencia del término de la relación con su ex prometida, aunque el reggaetonero no ha dado ningún detalle, en su letra plasmó todo lo que se debía saber, el tema ya tiene muy buena aceptación ante el público internacional. Jawy actualmente se encuentra luchando para ocupar un sitio como cantante en el género urbano, convirtiéndose ya en relativamente poco tiempo en el artista mexicano más reconocido e importante del género urbano en todo el continente, cuyo status pretende renovar con este lanzamiento, convertido ya de por sí es un influencer y cantante urbano internacional.

Sus últimos sencillos como “EEAA”, “Todavía”, “Rebota” y “Vuelves” llegaron a diversas estaciones de radio a nivel internacional. Y es que sus temas se han convertido al paso del tiempo en el soundtrack de esta nueva generación de jóvenes mexicanos que ha recibido el género urbano quizá con mayor pasión que en otros países. Pero no es eso lo que le ha llamado la atención a Jawy, pues él es un convencido de su gusto y de que ésta es una pasión que va más allá de la moda, pues sus letras y su proyecto se trata de su sentir y de sus pensamientos.

Fue precisamente cuando en otro programa de MTV llamado “Lip Sync México”, Jawy conoció a Nicky Jam donde la química salió a relucir entre ambos y fue así que decidió dar el gran salto de la televisión a la música. Después de conversar con el intérprete de “Hasta el amanecer”, Jawy se preparó por un tiempo para poder lanzar su primer sencillo titulado “Ponte Pa’ Mi”, que sus fans recibieron muy bien pese a las fuertes críticas por parte de los fans del género, que lo acusaban de usurpar un género nacido en países de donde surgen las estrellas del reggaetón como lo son Colombia, Puerto Rico y Panamá. Pero los números calmaron las críticas cuando de inmediato “Ponte Pa’ Mi” se colocó en el lugar 16 del top 100 de iTunes al día siguiente de haberse dado a conocer y 110 mil reproducciones en Youtube en 48 horas, siendo el único video de música urbana sonado en toda la cadena de MTV proveniente de un artista mexicano.

Con una actitud de liderazgo, fuerza y una adicción a los deportes de contacto como el Futbol Americano y el Taekwondo, Jawy Méndez es conocido por impactar con su estilo fresco, juvenil y único que ha dejado plasmado en el programa de MTV “Acapulco Shore”. Esta combinación lo ha convertido en uno de los favoritos de los fanáticos. Su popularidad ha crecido por millones en sus redes sociales en un pequeño ejército que se extiende desde México hasta Colombia.

La ilustre carrera de Jawy Mendez en el género urbano no se ha labrado de la nada, pues ha compartido muchas cosas – no solo escenarios- por Centro y Sudamérica con artistas como Nicky Jam. Arcángel, Cosculluela, Bryant Myers y Bad Bunny y con la salida de este nuevo sencillo “La Idea” que su consolidación en el circuito internacional del género urbano es cosa de un tiempo breve.