Jason Momoa revela las lesiones y heridas que sufrió durante rodaje de "Aquaman 2"

ESTADOS UNIDOS.- Es reconocido que los artistas de Hollywood se entreguen a sus papeles con tanta devoción que a veces pueden salir perjudicados; tal es el caso de Jason Momoa, el actor hawaiano conocido por su papel de Aquaman en el Universo Cinematográfico DC.

Y es que el actor confesó que sufrió múltiples lesiones durante el rodaje de "Aquaman y el Reino Perdido", la secuela que llegará a cines en 2022. Así lo reveló en el show de Ellen DeGeneres, donde fue el invitado especial por videollamada desde Londres, donde está filmando estos días, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre el proceso de su protagónico y también de los daños que este le ha provocado.

La titular del programa le preguntó cómo fue que se lesionó, a lo que Momoa respondió entre risas que "se estaba haciendo viejo". "Me hice daño en los ojos. Se me metió algo que me cortó un poco o algo así, y me voy a tener que operar. Además, tengo una hernia, se me han salido costillas. Estoy haciéndome polvo", agregó.

Y aunque parecía que se estaba quejando por maltrato laboral o negligencia del set de grabación, el famoso de 42 años contó con optimismo que estaba muy emocionado para que todos los seguidores de DC vean el resultado final, incluso aseguró que les va a encantar.

Me encanta mi trabajo y me emociono demasiado, pero ya tengo una edad. Soy un superhéroe ya maduro", bromeó Jason, quien cumplió 42 en agosto.

Cuando Ellen DeGeneres le cuestionó si podía ver con claridad, el hawaiano confesó que sí podía ver y que estaba "listo para irse", y aunque la conductora le comentó que en cada película que participa siempre termina lastimándose, el actor se limitó a decir que era lo que tenía que hacer, pues ama actuar y siempre se emociona demasiado en las grabaciones.