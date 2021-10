Jason Momoa da positivo a Covid-19 durante filmación de ‘Aquaman 2’

Ciudad de México.- El actor Jason Momoa dio positivo en el diagnóstico de Covid-19 mientras grababa la película de 'Aquaman 2' en el Reino Unido, de acuerdo con el portal The sun.

Jason está bien afortunadamente, y ahora está aislado después de obtener una prueba positiva. Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación”

Reveló una fuente cercana al medio de comunicación.

Aunque el artista de 42 años ya tomó las medidas pertinentes y se aisló de la producción, se espera que en las próximas horas no resulten contagiadas más personas.

“Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad”, puntualizó.

Esperan que Momoa no tenga complicaciones

Por otro lado, los directores esperan que el contagio de Momoa no sea grave y en pocos días pueda volver a las locaciones para continuar con su trabajo. “Todos le desean una pronta recuperación y esperan tenerlo de regreso en el set”, declaró la fuente.

Esta no sería la primera vez que Jason tiene algún inconveniente de salud en la filmación, pues hace un tiempo confesó que el rodaje no era tan sencillo como pensaba y le había provocado algunos inconvenientes.

“Me arruiné los ojos. Tengo algo dentro que me cortó, y luego me operaron, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza. Me encanta mi trabajo y me emociono un poco, luego la cuestión de la edad, ya sabes, soy un superhéroe envejecido en este momento”, declaró.