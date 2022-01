Jamie Lynn y Britney Spears vuelven a pelear en redes sociales

Ciudad de México.- Los insultos entre las hermanas Spears no cesan en redes sociales, esta vez Britney llamó de nuevo “escoria” a Jamie Lynn.

Las diferencias parecen no tener fin y la ‘Princesa del Pop’ sigue externando su enfado por el libro de memorias de Jamie Lynn, ‘Things I Should Have Said’,

Te puede interesar: Britney Spears exige a su hermana que deje de nombrarla para vender su libro

La polémica publicación se ha convertido en “Best Seller” en Estados Unidos.

“Toda mi familia, incluyéndote a ti, está diciendo que NO SABÍAS….¡¡¡B%&$#*!!! El descaro de ustedes para vender un libro ahora y hablar mi%&# pero su f%&# mentira. ¡Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas estas masas de personas vean que estás mintiendo sobre mí!... Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera venir y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo! Eres una escoria, Jamie Lynn”, escribió furiosa Britney en Instagram.

Te puede interesar: Britney Spears dedica fuertes palabras contra su hermana Jamie Lynn

La tutela de Britney Spears

Aludiendo al tema de la tutela, la intérprete de ‘Toxic’ también señaló: “El momento de tu libro fue increíble Jamie Lynn… sobre todo sabiendo que el mundo entero no tenía ni idea de lo que realmente me hicieron!!!!”.

Conjuntamente, la artista se refirió a las acusaciones de Jamie Lynn sobre su ex coprotagonista de Zoey 101, Alexa Nikolas, quien durante mucho tiempo acusó a la hermana de la Princesa del Pop de intimidarla en el set del programa. “Te atreves a vender un libro ahora, y decir sólo mi%&$a, estás jod%&$do con mentiras como lo hiciste con ella”.

Te puede interesar: Jamie Lynn culpa a Britney Spears de las amenazas de muerte que recibe su familia

Anteriormente, Britney tachó a su hermana de ser “jodidamente odiosa” y “mocosa egoísta” luego de que debatiera su decisión de comprarle una casa a la madre de ambas después de haber triunfado en la industria musical.

“¡¡¡Mocosa egoísta!!! ¡¡¡Diciendo lo raro y tonto que era que le hubiera comprado una casa a mamá!!! Ella estaba tan orgullosa y tú le dijiste a la chica de la entrevista que era raro… COMO SI SE APROXIMARA A CAMINAR POR ESTOS SALONES… ¿Por qué dijiste eso?”, manifestó la estrella de música pop al respecto.