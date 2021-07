Jamie Lee Curtis revela que su hijo de 25 años es transgénero

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de "Freaky Friday" platicó durante una entrevista con la revista AARP que ella y su esposo Christopher Guest "han visto con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby".

Curtis también compartió que Ruby, quien anteriormente se conocía como Thomas, y su prometido se casarán el próximo año en una boda que oficiará la estrella. A decir de la actriz, hace mucho tiempo no tiene nietos "pero espera tenerlos".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ruby, de 25 años, trabaja como editora de juegos de computadora, mientras que la hija de Curtis y Guest, Annie, de 34 años, está casada y trabaja como instructora de baile.

La transición de Ruby ayudó a la actriz de "Knives Out" a darse cuenta de que el género no es fijo, y desde entonces ha descartado esa "vieja idea", en lugar de aprender que su vida es una "metamorfosis constante".

Más de dos décadas en sobriedad

Curtis, de 62 años, también habló sobre haber estado sobrio durante 22 años y dijo que estaría "muerta con seguridad" si no hubiera dejado su adicción. Ahora se describe a sí misma como "simplemente una persona sobria: imperfecta, contradictoria, rota y redimida" y se centra en deshacerse de todo lo que ya no se adapta a su vida.

Durante su entrevista también comenta de manera despreocupada, "Vamos a deshacernos de eso, no lo necesito", dijo. "Se trata de viejas ideas que ya no funcionan".

La actriz que alcanzó la fama por su interpretación del personaje "Laurie Strode" de la franquicia "Halloween" (1978) marcó el hito en febrero con una emotiva publicación en Instagram sobre su viaje.

“Con la gracia de Dios y el apoyo de MUCHAS personas que pudieron identificarse con todos los 'sentimientos' y un par de ángeles sobrios… he podido mantenerme sobria, un día a la vez, durante 22 años”, escribió.

“Yo era un fondo alto, un juego de palabras intencionado, por lo que la rara foto de mí bebiendo con orgullo en una sesión de fotos es muy útil para ayudarme a recordar. A todos los que luchan y los que están en el camino ... MI MANO EN LA SUYA ”. Expresó Jamie Lee Curtis.

Curtis recibirá el León de Oro de Festival de Cine de Venecia

El 78º Festival de Cine de Venecia otorgará este año un León de Oro a la trayectoria a la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. La ceremonia tendrá lugar el 8 de septiembre en la Sala Grande antes del estreno mundial fuera de competición de Halloween Kills de David Gordon Green. Venecia corre del 1 al 11 de septiembre en el Lido.

Halloween Kills es la continuación de Halloween de 2018 , en el que Curtis repitió su papel icónico de Laurie Strode y se hizo con 250 millones de dólares en todo el mundo para convertirse en el capítulo más taquillero de la franquicia de cuatro décadas.

Desde Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions y Trancas International Films, Halloween Kills comienza el lanzamiento global el 14 de octubre a través de Universal. El tráiler oficial se lanzó la semana pasada (compruébalo aquí ).

Curtis dijo sobre Lifetime Achievement: “Me siento increíblemente honrado de ser honrado de esta manera por el Festival Internacional de Cine de Venecia. Me parece imposible que haya estado en esta industria el tiempo suficiente para recibir el reconocimiento de 'Lifetime Achievement', y que suceda ahora, con Halloween Kills , es particularmente significativo para mí. Víspera de Todos los Santos (y mi asociación con Laurie Strode) lanzó y sostuvo mi carrera, y hacer que estas películas evolucionen hacia una nueva franquicia amada por el público de todo el mundo fue, y sigue siendo, un regalo. El cine italiano siempre ha honrado y anunciado el género que me dio mi carrera, por lo que no podría estar más orgulloso y feliz de aceptar este premio del Festival Internacional de Cine de Venecia en nombre de Laurie y todas las heroínas valientes del mundo que se mantienen firmes. frente a obstáculos aparentemente insuperables y se niegan a ceder ".

Una artista con larga trayectoria

Además de las películas de Halloween , la carrera de Curtis abarca casi todos los géneros de películas, incluidas las recientes Knives Out y las comedias clásicas A Fish Called Wanda, Trading Places y Freaky Friday ; así como fotografías de acción True Lies y Blue Steel ; y dramas The Tailor Of Panama, My Girl y Forever Young .

Curtis también es uno de los autores de libros para niños más vendidos del New York Times . Su duodécimo libro, Me, MySelfie & I: A Cautionary Tale , fue lanzado en 2018.