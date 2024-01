Jack Black interpretará a Steve en la pelicula de 'Minecraft'

ESTADOS UNIDOS.- Se encuentra en fase de producción una película basada en el popular videojuego Minecraft, lista para iniciar su rodaje próximamente y sorprendentemente se ha anunciado la participación del talentoso actor Jack Black en su elenco, de acuerdo con Deadline.

Con Jason Momoa ya involucrado en la producción, el misterio rodea la trama de la película, aunque se especula que Jack Black asumirá el papel de Steve, el personaje que sirve como puerta de entrada al fascinante mundo de Minecraft para los usuarios del videojuego.

Además de Black, el elenco cuenta con la participación de Emma Myers, Danielle Brooks y Sebastian Eugene Hansen.

Jack Black, reconocido por su destacado papel en The Super Mario Bros Movie, ha sido merecidamente nominado al Globo de Oro por su aporte en la escritura y la interpretación musical en la película. No es la primera vez que destaca en la industria del entretenimiento, ya que previamente se llevó un Emmy por su destacada actuación en Kung Fu Panda: The Dragon Knight y volverá a encarnar a Po en la esperada Kung Fu Panda 4.

Además de sus proyectos cinematográficos, Black protagonizará la adaptación de Borderlands de Lionsgate y estará de gira con Tenacious D. Con exitosas participaciones en Jumanji y King Kong, el talentoso actor está representado por Ocean Ave. y Sloane, Offer, Weber & Dern.

Jack Black confirmó su participación en la película con una divertida fotografía publicada en Instagram, donde se le ve leyendo un libro titulado "Los Básicos de Minecraft" junto con la descripción "Un actor se prepara".