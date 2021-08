¿J Balvin o José? Un hombre común presentándose en Nueva York 

Nueva York.- J Balvin es una estrella mundial del reguetón, pero durante un día en Nueva York se presentó simplemente como José, un "hombre normal" encargado del mostrador de una tienda de barrio, sorprendiendo a los clientes como parte de una campaña publicitaria y a la vez ofreciendo pistas sobre su próximo proyecto musical.

El cantante colombiano, de nombre José Álvaro Osorio Balvin, obsequió a la gente que entraba con unas latas de cerveza Miller Lite de edición limitada con su relámpago distintivo y estética neón, fruto de una colaboración llamada "Es Jose Time" con la que quiere mostrar "la faceta del ser humano" tras J Balvin, según dijo a Efe en conversación telefónica.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El ganador del premio Grammy conversó, se hizo fotos y compartió tragos con los compradores desprevenidos que entraron en la típica bodega neoyorquina y pudieron conocer cómo es cuando se encuentra fuera de los escenarios: un hombre que valora "más que nada el pasar tiempo con su familia y amigos cercanos".

Y es que José "es un hombre normal, con alegrías y con pruebas", aseguró el reconocido artista, quien abrió una ventana hacia su vida y salud mental en el documental "The Boy From Medellin" hace unos meses y ahora aprovecha para dar unas pinceladas sobre lo que ocupa sus días, aunque manteniendo en el ámbito privado su reciente paternidad.

Una mejor persona cada día

"Me gusta caminar, montar en bicicleta, ver alguna película, bailar con mis amigos, leerme un buen libro, tomarme un café tranquilo, una buena Miller Lite. Trato de ser una mejor persona cada día, obviamente con mis defectos y virtudes", explicó el vocalista de 36 años.

"Ando aprendiendo de todo un poco", agregó, desde probar el paracaidismo hasta disfrutar de cosas tan sencillas como un paseo. "Estoy tan enfocado en J Balvin que a veces se nos olvida lo que José necesita", sostuvo.

Después de año y medio echando "muchísimo" de menos los escenarios, J Balvin tiene por delante una tanda de festivales que empezó este fin de semana con el Latino Mix Live de Houston, pasará por el Governors Ball de Nueva York en septiembre y se alargará hasta octubre con el Outside Lands Music & Arts Festival de San Francisco, entre otros.

"Soy más fan yo de ir a ver a la gente que la gente de ir a verme", bromeó, convencido de que actuar frente a un gran público es "algo que no se olvida" y sale "automático", como "manejar el carro", y destacando la sensación cuando "inmediatamente te conectas" con la audiencia.

Disfruta del éxito

El cantante aplaudió que "en cuanto al reguetón, todo está súper fuerte" y reconoció que disfruta del éxito de sus últimos temas virales, entre ellos dos colaboraciones con Skepta y Skrillex, a quienes describió como "leyendas": "Son muy 'cool', hay que seguir elevando y reinventándonos cada día".

En ese sentido, tras lanzar a principios de año el sencillo "Ma G", con un vídeo grabado en el barrio de Castilla (Medellín) en el que creció como anticipo de un próximo trabajo muy personal, J Balvin prometió: "Es tiempo de José. Ya es hora de sacar el álbum pronto y darle más alegría a la gente, más música, inspiración...".

Balvin destacó también que su colaboración con Miller, una cerveza "culturalmente simbólica", tiene un componente benéfico ya que apoyará "bodegas, tienditas y otros negocios similares de propietarios latinos" en EE.UU. con una donación de 50.000 dólares para Accion Opportunity Fund.

"Hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar la cultura latina: cada uno de nosotros, apoyarnos los unos a los otros. Con esta campaña queremos ayudar económicamente a las empresas familiares hispanas", explicó el cantante, que ha sido vocal en muchas ocasiones en su apoyo a esta comunidad.