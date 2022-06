J Balvin se disculpa con Christian Nodal: "Ándele, parcero, todo bien"

COLOMBIA.- Luego de que Christian Nodal y J Balvin protagonizaran una tensa pelea en redes sociales por supuestas burlas al aspecto del sonorense, parece que la enemistad por fin llega a su fin, pues el colombiano subió varias historias a su cuenta de Instagram en las que se disculpa por el conflicto.

“Y lo de Nodal… obviamente no soy nadie para juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a nadie y no soy dueño de la verdad y nunca lo seré”, comentó.

Ándele parcero que todo bien. Es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad. Porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad, dar un buen ejemplo”, agregó.

“El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Es un caballero y yo respeto eso más que nadie”, concluyó el cantante en sus historias de Instagram.

Nodal acepta sus disculpas

Cabe recordar que el pasado 3 de junio, Nodal también habló del tema en un concierto que ofreció en Morelia, Michoacán. “Yo quiero decirles algo ¿ok? No hay que ser mier** nunca en la vida, porque estas son las cosas que pasan cuando se es mie** en la vida, cuando no se es consciente del daño que le pueden hacer a las demás personas, lo siento mucho Balvin”, dijo el intérprete de “Adiós amor”.

Aunque muchos interpretaron esto como arrepentimiento por parte del mexicano, por medio de sus historias de Instagram el cantante aclaró que las palabras de Balvin lo hirieron y enfatizó que le hace falta ser responsable con el contenido que sube a redes sociales.

“Pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia […] no es que me falte humor, falta empatizar, mundo”, dijo Nodal.