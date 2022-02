J Balvin alerta a sus fans al compartir video en cama de hospital

COLOMBIA.- Desde la semana pasada que J Balvin alertó a todos sus fanáticos y seres queridos al informar que su madre fue hospitalizada debido a varias complicaciones que presentó tras dar positivo a Covid-19. Y una vez que ingresó al nosocomio, el intérprete colombiano no se ha separado de su mamá, pasando la mayor parte del tiempo en la clínica.

Sin embargo, el día de ayer el músico preocupó todavía más a los usuarios luego de subir un video desde sus historias de Instagram, en las cuales aparecía con un cubrebocas negro y acostado en la cama del hospital, haciendo creer a sus seguidores que algo malo le había sucedido, pues no dio más detalles al respecto en ese instante.

En uno de los clips, J Balvin confesó que estos días han sido bastante difíciles para él y su padre: "Esta semana sí ha sido negra", expresó antes de mostrar uno de sus brazos en el que tenía una aguja intravenosa. Pero la historia que más conmovió a los fans del artista colombiano fue la que le dedicó un mensaje a su papá.

"Respeto para mi padre por soportar este momento. Estamos unidos", este mensaje causó revuelo entre los usuarios de redes sociales que se preguntaban qué es lo que pudo haber pasado para que José Álvaro Osorio Balvin, nombre completo del cantante, dijera esas cosas y apareciera como otro paciente del nosocomio.

Fue hasta el final de sus historias de la red social en la que el intérpete de "In da Getto" explicó que es lo que realmente pasó, dejando en claro que no había nada de que preocuparse y que todo era algo mínimo.

Ahoritaba estaba en la clínica, me pusieron suero y me dijeron que era por no dormir, no es nada grave, estoy bien. Aquí lo importante es mi mamá, gracias a todos".