El tierno gesto de J Balvin hacia un fan que usó tenis "pirata" del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que algunas plataformas digitales sirven para entretenimiento, aprendizaje o una forma más fácil de publicidad, también ha sorprendido la gran cantidad de usuarios que sienten la libertad de molestar a otros gracias al anonimato que ofrecen las redes sociales.

Un ejemplo de esto fue el suceso que no tardó en hacerse viral durante este fin de semana, pues un niño logró acercarse a su artista favorito, J Balvin, luego de recibir cientos de comentarios negativos por mostrar sus tenis que señalaron de "falsos".

A través de TikTok, la cuenta de @xxbrunocion, presumió el puesto de su papá con intención de difundir su trabajar e invitarlos a su comercio y hacerlo viral, pero el video se difundió debido a que otros usuarios prestaron más atención a los tenis que usó el menor, los cuales parecían ser de la marca Jordan y su colaboración con J Balvin.

Luego de recibir varias críticas por aquellos que lo acusaron de usar zapatos "piratas", el niño optó por subir un nuevo clip en el que explicó que para él no tienen ninguna relevancia si sus zapatos eran falsos, ya que era un regalo de su mamá que significó mucho para él.

No me importa que mis tenis sean ‘pirata’ para los que me lo dijeron en mi video anterior, pero a mi me gustan mucho porque fue un regalo de navidad de mi mamá; entonces, no me van a lastimar” confesó el pequeño.