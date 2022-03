¡It's Britney Beach! La Princesa del Pop posa sin ropa en la playa

ESTADOS UNIDOS.- En definitiva, Britney Spears siempre se ha mostrado bastante confiada con su cuerpo, pues aprovecha cada oportunidad que tiene para presumirlo con sus seguidores al posar en sus variados bikinis mientras está vacacionando por la playa o al mostrar sus rutinas de ejercicio.

En este caso, la Princesa del Pop causó revuelo entre sus fanáticos al compartir varias imágenes y un video en el que aparece frente al mar y totalmente desnuda. En la primera publicación, la cantante aparece recostada sobre la arena y tapando sus partes íntimas con un emoji de diamante.

A tan solo una hora de compartir estas fotografías donde presume su belleza al natural, Britney logró alcanzar el millón de Me Gusta por parte de los usuarios, quienes dejaron todo tipo de comentarios al respecto y aplaudieron por creer que ahora se siente más libre luego de retirar su tutela legal por la que estuvo sometida por más de una década.

Sin embargo, a los pocos minutos la intérprete de "Toxic" volvió a llamar la atención de todos los usuarios de la red social tras subir un video en el que aparece en la misma playa y totalmente desnuda, solo que en esta ocasión la famosa aparecía tapando sus senos con sus manos mientras los masajeaba. Este clip alcanzó más de un millón de reproducciones a un momento de subirlo.

Los fanáticos de Britney Spears expresaron que se sentían muy felices al ver a la cantante tan alegre y con una sonrisa pura que dejaba ver su alegría por tener autoridad en su propia vida. Sin embargo, algunos usuarios también la criticaron por subir contenido tan explícito en sus redes sociales, por lo que sus seguidores salieron a defenderla y aseguraron que "no soportaban ver a alguien siendo libre".

Además de hacer algunos comentarios humorísticos sobre sus publicaciones en las que aparece desnuda, pues muchos comentaron que era momento de que dejara de subir este contenido sin pedir dinero a cambio, por lo que le sugirieron que debutara en OnlyFans.

"Its free Britney beach", "Britney acabo de abrir la aplicación, por favor", "Yo quiero viajar contigo, eres la más", "Mana ya mejor abre tu onlyfans, te amo", "Todos pedimos tu Only Fans", "Te estoy viendo, pero respetuosamente", "Como deberías", "Britney no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo", fueron algunas de las expresiones.