Itatí Cantoral sale en defensa de su sobrina y dice que su problema legal 'no es tan grave'

Ciudad de México,. Hace un par de semanas Itatí Cantoral se vio involucrada en fuertes problemas legales debido a que su sobrina Alejandra Itatí Cantoral Ramos, hija de su hermano Roberto, fue señalada de haber cometido un fraude millonario durante la compraventa de cubrebocas.

Pese a esta situación, la actriz reapareció este fin de semana muy feliz y contenta celebrando con su familia y amigos, entre ellos Gloria Trevi, la primera comunión de su hija María Itatí.

Ante las preguntas de la prensa por esta situación legal, Itatí inmediatamente dijo: “Ahí está mi sobrina, ahí está mi hermano, y lo están arreglando en el juzgado”.

Minimiza proceso legal

Minimizando el proceso legal que enfrentan sus consanguíneos, Cantoral agregó: “es muy claro, es un problema como lo pudieron haber tenido cualquiera, un malentendido y hay que tener abogados y listo”.

Por último, la protagonista de telenovelas subrayó que el tema no es tan delicado como parece y ellos se encuentran bien. “La familia está perfecta, el problema no es tan grave, no estaríamos celebrando”.