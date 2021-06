Itatí Cantoral aún conserva su anillo de 15 años, gracias a su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Itatí Cantoral reveló que aún conserva el anillo que le regaló su papá cuando cumplió 15 años, hace más de 30, y se lo debe a su mamá, quien guardó la joya como recuerdo en una pequeña caja.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde la actriz y cantante presumió los anillos que portaba en su mano derecha, y uno de ellos se lo había regalado su padre, el famoso cantautor, Roberto Cantoral, cuando cumplió sus 15 años.

Itatí recordó que en su festejo, “Cuco” Sánchez fue su padrino, al igual que la actriz Jacqueline Andere, y el autor de "Cucurrucucú Paloma".

Este anillo me lo dio mi papá cuando cumplí los 15 años, que me acuerdo que Cuco Sánchez, que en paz descanse, fue mi padrino, y Jacqueline Andere y Fernando Susaín. Y a parte, cuando entré a la iglesia me cantó: ‘Cucurrucucú Paloma’. Imagínate, el autor (Tomás Méndez)”, recordó.



OTRO DE SUS TESOROS

Otra de las argollas que Itatí quiso compartir con sus fans fue el anillo de compromiso que le dio su padre Roberto Cantoral a su madre Itatí Zucchi, hace más de 50 años.

En esa misma entrevista, la protagonista de “La Mexicana y El Güero” platicó que sus padres se conocieron en Viña del Mar y nueve días después se casaron, ya que tuvieron amor a primera vista.

“Esta argollita tiene más de 50 años. Dice mi mamá que se la dio y tomaron un café, y luego se casaron”, externó.

Un tercer anillo que portaba Cantoral fue el que también su papá le obsequió cuando cumplió la mayoría de edad y fue un anillo doble.



LOGRA CONSERVAR LAS JOYAS GRACIAS A SU MAMÁ

Las joyas de Itatí Cantoral, que más que un valor económico tiene un valor sentimental mayor, las conserva gracias que su mamá las guardó en una cajita que le fue entregada en sus manos después de que falleció, en agosto de 2020.

La actriz comentó que con los cambios de personajes en las novelas y en las obras de teatro, se tenía que quitar los accesorios para ponerse los del personaje y así es como iba perdiendo sus pertenencias.

Confesó que nunca supo que su mamá le había guardado esos “tesoros” hasta después que falleció y vio que muchas de sus pertenencias las había guardado para cuando llegara el momento adecuado y que llegaran a sus manos.

“Lo peor es que se fue sin decírmelo. Cuando mi hermano me da todas las pertenencias de mi mamá… entonces, me doy cuenta y ni siquiera me acordaba del anillo. Vi los anillos; yo coleccionaba unas mascaritas del teatro... la mascarita de la que ríes y la que lloras… en oro… y ya se me había olvidado que yo tenía una colección de mascaritas. Mi mamá tenía una cajita llena de mis mascaritas”, apuntó.

Itatí aseguró que también tiene los anillos de compromiso y matrimonio de las personas con las que se casó, incluyendo el de Eduardo Santamarina.



Anécdota a partir del minuto 10:50