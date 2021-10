Itatí Cantoral pone a la venta lujosa mansión de su padre en 27 millones de pesos

MÉXICO.- Itatí Cantoral y sus hermanos se hicieron cargo de las propiedades de su padre, Roberto Cantoral, quien falleció en agosto de 2010 en el hospital de Toluca a causa de un infarto agudo de miocardio. Por lo que, recientemente la familia reveló que pusieron a la venta una lujosa mansión ubicada en Rancho Vieja, Texas.

Durante una entrevista para TVNotas, el hermano de la actriz habló sobre la decisión que tomaron en familia y la razón por la que decidieron poner a la venta la lujosa casa que perteneció al difunto artista, por la cual piden 27 millones de pesos.

Según lo que comentó José, la casa en Texas funcionó como el lugar perfecto para disfrutar de las fiesta y vacaciones, pero una vez que murió la madre de Itatí, los hermanos dejaron de ir a la vivienda, por lo que optaron por venderla.

Y aunque la propiedad tenga un gran valor sentimental por los buenos momentos que disfrutaron todos juntos, Cantoral comentó que decidieron venderla debido a que están pagando mucho por su mantenimiento, además de que ya no visitan la mansión.

Estábamos pagando mucho dinero por algo que no usamos, y no nos podemos dar ese lujo con la situación en la que nos encontramos todos con la pandemia, aunado a eso, no podemos visitarla seguido por las restricciones que tiene EU para viajar; vender la propiedad es la mejor opción”, dijo José para TVNotas.