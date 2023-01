Itatí Cantoral lamenta no haber facturado como Shakira en #Session 53 tras ruptura con sus ex

HERMOSILLO, Sonora.- En una reciente entrevista a Itatí Cantoral por parte de Tvnotas durante la noche del jueves 12 de enero, la actriz habló sobre su amigo el actor Jerry Velázquez y aprovechó para dar su opinión sobre la polémica de Shakira y su exitosa colaboración.

Se le cuestionó sobre el tema de momento que es Shakira y contestó bromeando: “Si engañan a Shakira, que nos puede esperar nosotras. Ame la canción, como el dolor es fuerza en el creador. Me han engañado tantas veces que no he escrito algo así”, mencionó.

Recordemos que muchos artistas han expresado su pensar con respecto a la canción y muchos aseguran estar apoyando a la cantante; sin embargo, hay otros que no están muy de acuerdo con la acción.