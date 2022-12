Itatí Cantoral reacciona a la muerte del papá de Diego Luna

Ciudad de México.- La actriz Itatí Cantoral se mostró conmocionada por la muerte de Alejandro Luna, padre de Diego Luna, en su reciente encuentro con los medios.

¡Ay no me digan eso!, no lo sabía, me acaban de dar una noticia terrible, no tengo ni palabras para contestar, por supuesto que lo conozco, y lo conocí, uno de los mejores escenógrafos que ha tenido este país, un artista impecable, impresionante, es una cosa terrible, me acabo de enterar por ustedes... Un artista impresionante que llegó a México, todos los teatros que hay en Guadalajara, los nuevos teatros están hechos por él, es un creador, una persona magnífica, no hay una gente más reconocida en el teatro como el señor. El próximo año iba a trabajar en una obra donde él me iba a hacer el honor de hacer una escenografía. Lo lamento muchísimo”