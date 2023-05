Irina Baeva y Gabriel Soto lloran al hacerse promesas en programa

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva han dado mucho qué hablar debido a las altas y bajas en su relación.

La famosa pareja ha sido noticia en diversas ocasiones debido a rumores sobre la cancelación de su boda e incluso de separación.

Sin embargo, este jueves estuvieron como invitados en el programa Pinky Promise que conduce la presentadora y cantante mexicana Karla Díaz, donde se sinceraron como nunca de su relación.

Irina Baeva y Gabriel Soto se juran amor eterno.

Gabriel e Irina se confiesan

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que les enviaron los seguidores del programa, los reconocidos actores hicieron diferentes confesiones, además de terminar por hacerse una promesa que conmovió a más de uno, pues Gabriel e Irina no pudieron ocultar las lágrimas.

En primera instancia, la artista rusa explicó que continúa postergado su enlace matrimonial con el mexicano debido a que lo más importante para ella es que su familia pueda presenciar ese feliz momento en su vida.

“Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante, o sea, lo demás si quieren que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial, y de verdad quiero que sea así. ¿Para qué quiero invertir en una boda donde no van a estar las personas más importantes?, que son mi mamá, mi papá, mi hermana”, explicó.

Hablan sobre sus cualidades

Sobre las cualidades que ven en el otro, Soto detalló: “Es una mujer extremadamente inteligente, de verdad, pocas personas he conocido con esa inteligencia, tiene una elegancia y tiene un porte también increíble, que me fascina, unos ojos que me pierdo en ellos y sí, es una mujer bien luchona, bien determinada, o sea, lo que quiere y sabe, y se lo propone, lo consigue a toda costa”.

Pero al hablar sobre el amor de su vida, Baeva manifestó que hasta el momento Soto cumple esa cualidad, aunque por ahora no puede asegurar que dure eternamente.

“Pues no lo sé, yo siempre soy de nunca sabes que va a pasar mañana, no lo sabemos, la verdad es que creo que es mucho también cuestión de cómo te sientes en ese momento, a lo mejor yo en un año diré ‘no, no fue así, no era el amor de mi vida’, que espero que no suceda, porque yo quiero tener una familia, quiero tener un hijo más adelante, pero esa es una cosa que yo también de manera sincera se lo pregunté (a Gabriel) para ser claros, tener claros que vamos por el mismo camino, que es nuestro objetivo, porque si él me hubiera dicho ‘la verdad es que no’, entonces no estamos en la misma página”, expuso.

Reflexionan sobre su relación

Posteriormente, Irina reflexionó sobre su relación sentimental y con lágrimas expresó: “podría ser un momento bonito por darte las gracias por tantas cosas que me has enseñado como la generosidad, como la nobleza, como la sensibilidad, creo que muchas veces ni tú mismo te das cuenta que tienes, darte las gracias por darme una familia mexicana, sabes que es sumamente importante para mí, y por siempre estar ahí para mí, independientemente de todo y a pesar de todo, te amo”.

Por último, Gabriel se quebró y le propuso a Baeva: “Pinky Promise de hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión y gracias a ti por enseñarme también tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas, que sabes que son lo más importante para mí, y por ser la gran mujer que eres, te amo”.

