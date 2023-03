Gabriel Soto responde a críticas tras anunciar que protagonizará otra telenovela

Ciudad de México.- Gabriel Soto sorprendió al revelar que está por empezar otro proyecto en la pantalla chica después de la novela ‘’Mi camino es amarte'' en donde compartió protagónico con Susana González.

El artista expresó su felicidad por seguir trabajando en lo que le gusta y manifestó en el programa Hoy que su nuevo papel tendrá características especiales.

Les tengo una sorpresa ahí preparada, que ya empiezo otra novela muy pronto, con un personaje también importante que me va a sacar de mi zona de confort, creo que eso es lo que me gusta como actor, hacer cosas diferentes, experimentar, reinventarse e intentar, arriesgarse a hacer cosas diferentes”

Contó el intérprete.

Apoyo y preferencia

Tras agradecer el cariño del público por el apoyo y preferencia que le brindan a sus trabajos en los melodramas, Soto también aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje a las personas que lo critican por no darse un descanso del mundo de las telenovelas.

“La gente dice ‘¿pero por qué otra vez los mismos?, es que no es fácil, los que ya llevamos una carrera, una trayectoria, es porque, no solamente te repito, porque estamos dentro del gusto de la gente, sino porque trabajamos con mucha disciplina, con mucho sacrificio, amamos lo que hacemos, es nuestra pasión y eso se refleja, porque cuando no es así, se nota en pantalla”.

Finalmente, el prometido de Irina Baeva aseguró que su faceta como padre de dos niñas también lo ha ayudado a poder realizar de una mejor manera sus últimos proyectos en la televisión.

“Ya una está en la adolescencia total, sí, eso te sensibiliza con la gente desde esa perspectiva, y ahora sí que mi objetivo principal en mi vida como Gabriel es la paternidad, ser papá, amo a mis hijas, son mi vida entera, y eso se lo presto a mis personajes, esa sensibilidad que te da el tener hijos, hijas, es totalmente diferente y creo que nadie sabe lo es que ser papá, hasta que realmente lo eres, entonces el hecho ahora de ‘Mi famoso soy yo’, trabajar con niños, también te da una sensibilidad muy peculiar, muy especial y eso lo voy a disfrutar muchísimo”, declaró.