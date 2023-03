Gabriel Soto quiere hacer papel de villano y tocar las puertas de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana, y aunque ha incursionado un poco en el cine y hasta en la música, lo suyo son las telenovelas, aunque algunos lo critican porque participa en demasiadas.

Te puede interesar: Gabriel Soto responde a críticas tras anunciar que protagonizará otra telenovela

Sin embargo, recientemente reveló que tiene más planes profesionales, pues sueña con hacer papeles más allá del galán de telenovelas, incluso podría tocar puertas en Hollywood.

Así lo dijo el artista en entrevista con El Universal durante una de las pausas en la grabación del segundo programa infantil de concursos Mi famoso y yo de Televisa, que se transmite los domingos por Las Estrellas. Soto es juez y observador, quien le otorga estrellas a los mejores participantes.

“Por ejemplo, me falta hacer un villano, me fascinaría, además hacer más cine, me encantaría irme a Estados Unidos a hacer cosas por allá”.