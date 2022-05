Irina Baeva y Gabriel Soto aparecen en video romántico y muestran sus cuerpazos

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices más famosas de la televisión mexicana, gracias a su talento y belleza ha conquistado al público a través de su trabajo.

Además la actriz de origen ruso mantiene una de las relaciones más estables del espectáculo a lado de Gabriel Soto, con quien a pesar de estar en distintas polémicas han sabido permanecer juntos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Irina Baeva compartió un video en el que se le puede ver totalmente enamorada y disfrutando de la playa a lado de su futuro esposo.

En la grabación se le puede ver a la pareja conviviendo entre ellos y bronceándose, mientras que Gabriel Soto también aparece haciendo reír a la actriz quien lució espectacular.

Splash jajaja siempre las mejores experiencias” se puede leer en la publicación.

En esta ocasión Irina utilizó un minibikin en color negro de dos piezas, que le permitió mostrar su cuerpazo, al igual que Gabriel Soto ambos dejaron ver su abdomen totalmente marcado.

Por supuesto sus seguidores reaccionaron ante esta escena e hicieron llegar algunos piropos y muestras de cariño: “que bello video, los quiero mucho hermosos”, “amo estos videos son perfectos”, “cómo lucen”, son algunos de los que se pueden leer.

Irina Baeva y Gabriel Soto aplazaron su boda por esta razón

El actor reveló que lo que ha detenido la boda habría sido el tema de Rusia y Ucrania, por la familia de Irina que supuestamente “teme” salir de Rusia y aun no se ha podido concretar el viaje.

“De este año no pasa, porque también esperamos, vino la pandemia, y luego ahora esto, y son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno, si queremos esperar un poco, a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad en ese sentido, pero no pasa de este año, vamos a ver cómo le hacemos, si no yo me voy a Rusia, o sea, vemos de qué manera lo hacemos, pero ya lo queremos hacer y no pasa de este año”, declaró.