Irina Baeva se viste de novia y sorprende a seguidores

Ciudad de México.- Luego del anuncio de su compromiso matrimonial con Gabriel Soto, Irina Baeva sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

La actriz rusa publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparece vestida de novia.

Te puede interesar: Irina Baeva aparece en bikini y muestra su retaguardia

Baeva compartió muy emocionada la portada de una publicación donde luce un espectacular vestido blanco de encaje que iba a juego con un ramo de flores, además de usar discreto maquillaje y aretes largos.

“BRIDE TO BE (FUTURA NOVIA)”, escribió con letras mayúsculas la artista de 29 años junto a la frase “Próximamente #WeddingDay! (¡Día de la boda!)”.

Te puede interesar: Irina Baeva revela detalles de su boda con Gabriel Soto

A pesar de que los comentarios aparecen como restringidos en la red social, los seguidores de Baeva no dudaron en externarle su beneplácito por verla tan bella, feliz y radiante.

Sin embargo, la reacción más importante no tardó en llegar, pues Gabriel Soto aprovechó la oportunidad para elogiarla y recalcarle que en breve será su mujer por todas las de la ley.

Te puede interesar: Gabriel Soto felicita a Irina Baeva en su cumpleaños 29

My beautiful wife to be (mi hermosa esposa serás)”, comentó Soto, a lo que Baeva replicó: “te amooooo hubby”.