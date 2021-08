Irina Baeva responde a quienes la critican por lucir una delgada figura

Ciudad de México.- Irina Baeva respondió a quienes la han criticado por lucir una figura muy delgada figura.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la novia de Gabriel Soto, habló sobre aquellos que han hablado de que su apariencia ya es preocupante.

“Tú me dijiste que me ves espectacular, ¿no sé cuál es la duda?, sabes que yo creo que el físico de cada persona es al gusto de cada quien”, dijo la rusa ante los cuestionamientos de los reporteros.

Antes de retirarse del lugar, Baeva reaccionó amable, pero reservada, a las interrogantes sobre su próxima boda y el tema de la anulación del matrimonio religioso entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

No me interesa mucho comentar cosas que no tienen que ver con la realidad, muchas gracias por recibirme, chicos de verdad, no vayan a inventar cosas, chismes, que no tienen que ver con la realidad”, concluyó.