Irina Baeva deja ver sus “cuadritos” en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices con mayor popularidad en la televisión mexicana, pero en más de una ocasión ha sido protagónica de un sin fin de polémicas.

Desde hace un par de semanas que hay fuertes rumores de una supuesta separación entre Gabriel Soto y la actriz, pero fue ella misma quien lo desmintió en una entrevista para el programa de Hoy.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Irina compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver disfrutando de las playas del hermoso lugar de Riviera Maya.

En una de las imágenes aparece Irina Baeva desde el interior de un yate, luciendo un mini bikini en color rojo donde deja ver su abdomen totalmente marcado gracias a sus rutinas de ejercicio.

Sea la vie” se puede leer en la publicación.

Aunque hasta el momento en ninguna de las fotografías aparece Gabriel Soto, pero por su parte el actor también ha compartido parte de su viaje en el mismo lugar donde se encuentra la actriz.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “eres hermosa bebé”, “te ves preciosa”, “wow”, “eres la más bella”, “muy bonita y guapa”, “que figura”, son algunos de los que se pueden leer.

Aseguran que Gabriel Soto no sabría como terminar con Irina Baeva

Desde agosto del año pasado, la pareja dejó de compartir fotos juntos, y se comenzó a especular que habían terminado su relación, e incluso hubo quienes señalaron que el actor había iniciado un noviazgo con Sara Corrales.

"Todo lo que pasa está muy raro porque Gabriel ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Irina que no quiere estar con ella, porque ya no la ama. Se lo ha dicho directamente porque estuve haciendo averiguaciones, se lo ha dicho directamente y en su cara. ‘Irina ya no quiero estar contigo, ya no te amo’, pero ella le insiste y le insiste y lo envuelve y ‘ahora por favor, y esto y lo otro’” comentó Ana María Alvarado.