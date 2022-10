Integrantes de Kabah aclaran que no hay "diferencias" con María José

CIUDAD DE MÉXICO.- Kabah hasta ahora es una de las bandas musicales del pop con mayor popularidad, pero sin duda fue en los años 90’s cuando logró consolidarse como uno de los favoritos del público.



Actualmente la agrupación musical fora parte de la reconocida gira 90’s Pop tour, donde comparten crédito con la Banda Timbiriche, Jeans, Sentidos Opuestos entre otros artistas.



Sin embargo hace un par de semanas que María José reveló que no tenía tiempo de volver al escenario con Kabah, debido a que sus agendas ya no coincidían y eso se volvía complicado.



Aunque comenzaron rumores de que pudo haber “diferencias” entre ellos, los integrantes de Kabah ofrecieron una entrevista para el programa de ‘Venga la Alegría’ donde dejaron en claro que no mantienen roces con su excompañera.









Ella de pronto no entra en el concepto que traemos Kabah, ella su concepto es muy diferente y va dirigido a un tipo de personas completamente distintos” comentó uno de los integrantes.



Daniela Magún dejó en claro que nada de lo que haga la cantante los puede llegar a “incomodar”, porque a pesar de que María José no quiera volver al escenario no hay fricción entre ellos.



Andre Quijano además agregó que el talento de su “hermana” es inigualable y que como pocas artistas ha sabido destacar en la música, situación que al final los tiene contentos.







María José le contesta a Lola Cortez por señalar a sus compañeros de Kabah



Lolita Cortéz llegó a hablar “mal” de los integrantes de Kabah, por lo que “la Josa’ vito hablar del tema, pero finalmente salió en defensa de sus compañeros por medio de sus redes sociales.

“Kabah, como lo dices despectivamente, lleva 30 años de carrera y, bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera porque bueno, hay mucho qué decir… no, más bien, no hay tanto que decir. Una mujer de musicales del 90, donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás” comentó en la publicación.