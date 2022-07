María José dice no tener tiempo para reunirse con Kabah

MÉXICO.- Maria José recientemente reveló que no hay esperanzas de que pueda volver al escenario con sus compañeros de Kabah y no acompañarlos durante de la gira de celebración de su 30 aniversario, debido a que no tiene tiempo debido a sus compromisos en su carrera como solista.

La cantante confesó que no será parte del festejo, al menos no arriba del escenario.

"Ellos se fueron a Las Vegas a celebrar, pero yo estoy trabajando muchísimo y la verdad nuestras agendas no están empatando para cosas, sobre todo para conciertos", habló en una entrevista para un medio de circulación nacional.

Sin embargo dejo claro que no se debe a que exista algún problema entre ellos y que si espera poder reunirse con ellos en una situación externa a los escenarios.

"Personalmente nos queremos mucho, nos amamos y siempre festejaremos a puertas cerradas, tal vez" aclaró.

Debido a su presentación de su gira 'Reconexión 2022' es que 'La Josa' no se podrá reunir con sus compañeros, pues estará dándole prioridad a sus presentaciones en Estados Unidos y la República Mexicana.

También recordó la despedida de Kabah en 2005 y aprovechó para hablar de las anécdotas que compartieron: "Nos íbamos a bailar al 'Baby O', pero hacíamos fiesta en todos lados, si la playa hablara... El último de los conciertos de Kabah antes de ese gran cierre fue aquí, por eso este lugar es tan significativo", concluyó.

Te puede interesar: María José responde a Lola Cortés por atacar a compañeros de Kabah