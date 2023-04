Influencer Yeri Mua expone amenazas de ex empleada por supuesta relación con su padre

VERACRUZ.-La creadora de contenido Yeri Mua denunció que ha recibido amenazas por parte de una ex empleada.

La ex empleada intentó extorsionar a Yeri Mua y la amenazó con divulgar conversaciones comprometedoras.

La ex empleada afirmó que tenía algo con el padre de la influencer, Silvio Cruz, conocido como Papá Bratz en redes sociales.

Yeri Mua expuso a la ex empleada en una transmisión en vivo y afirmó que no pagaría para que no difunda información.

La influencer había pedido a su padre que buscara a una persona que ayudara a su empleada doméstica con el trabajo, por lo que se encargó de su contratación.

La mujer solo trabajó un día y luego se retiró debido a que argumentó que su bebé había tenido un accidente.

Padre de Yeri Mua habría pedido tener relaciones a ex empleada

La ex empleada afirmó que el padre de Yeri Mua le había prometido subirle el sueldo si tenía relaciones íntimas con él, lo cual la influencer niega.

Yeri Mua dijo que no se dejará intimidar ni extorsionar por nadie.

La influencer afirmó que no es responsable de las acciones de las personas en su entorno.

La noticia ha causado controversia en redes sociales y ha generado debate sobre la privacidad y la responsabilidad de los influencers en relación a su entorno.