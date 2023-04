Le cayó la ley a Yeri Mua: Dice que la demandaron abogados de Jenni Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.-Yeri Mua, la popular influencer de redes sociales, está en vuelta en una nueva polémica. No cabe duda que la muchacha sale de una y se mete en otra bronca.

Y es que este día dijo que le llegó una demanda nada más y nada menos que por parte de abogados de la “Diva de la Banda”, Jenni Rivera.

“Acabo de recibir el día de hoy de mis abogados una demanda”, contó en un video de TikTok.

Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarme de un famoso y pues, ahorita me siento yo perturbada, porque me demandaron por derechos de autor de parte de Jenni Rivera", agregó.