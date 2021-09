Inés Gómez Mont reaparece en redes y habla sobre los delitos que se le imputan

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las acusaciones que Inés Gómez Mont recibió hace dos semanas por varios delitos en los que se le implica la delincuencia organizada, la presentadora de televisión volvió a manifestarse en sus redes y negó los señalamientos.

Fue en la noche del martes pasado que la exconductora de “Ventaneando” realizó su segunda publicación después de que se le acusara de peculado, delincuencia organizada y utilización de recursos de procedencia ilícita.

En su comunicado, la influencer confirmó que la están involucrando en la recepción de casi 3 mil millones de pesos, pero dijo que no es verdad, que sólo es un ama de casa y que ya está viendo con sus abogados tales señalamientos.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, externó.