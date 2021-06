Inés Gómez Mont celebra los tres años de su hija María

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde las primeras horas de este 18 de junio, la familia de Inés Gómez Mont comenzó con el festejo por el cumpleaños número 3 de la más pequeña del hogar: María.

Como ya es costumbre en la casa de la conductora, la celebración comenzó con "Las Mañanitas" y el tradicional sartenazo, un ritual que se trata de entrar a la habitación del festejado haciendo ruido, con sartenes y otros instrumentos de la cocina, para despertar al cumpleañero.

Así fue la escena matutina que ocurrió esta mañana con la niña quien muy sonriente miró a sus papás y hermanos quienes le llevaron su pastel a su cuna: “Ella sabe que es su día”, escribió Gómez Mont sobre un video donde se ve a la niña saltando de felicidad.

A través de sus historias en Instagram, la presentadora ha estado compartiendo detalles del cumpleaños de su pequeña para quien organizó un íntimo festejo con temática de granja.

Tras soplar la velita de su primer pastel, María se alistó para su fiesta donde la decoración estuvo dedicada a sus animales favoritos de la granja.

Con una fiesta con temática de granja celebró Inés Gómez Mont a su hija María.

Con globos de cerditos, pollitos y vacas, la niña posó para la lenta de su mamá, quien compartió varias instantáneas de la celebración. Según publicó Inés Gómez Mont, su hija tiene un cariño especial por los animales, razón por la cual quiso que recordara su cumpleaños número tres rodeada de imágenes de estos: “¡Feliz con los animales! Ama los animales”, escribió sobre una imagen en la que se ve a María sosteniendo un globo en forma de cerdito.

La conductora logró captar la reacción de la festejada al ver la decoración de su fiesta, instante en el que comenzó a saltar mientras observaba los globos y el fondo que la conductora colocó en el espacio donde se realizó la celebración en el que se apreciaba una granja.

Además de los detalles de su fiesta, Inés le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños en su feed, donde compartió un álbum de fotos donde hizo un recorrido en la vida de su pequeña quien, llegó para darle un tierno giro a su vida.

“¡Estamos de fiesta! Hoy mi bebé cumple años. Estoy segura, esta princesa, me la mandó mi virgencita y ha venido a mi vida y a esta familia a traernos muchísima felicidad, infinitas alegrías y puras bendiciones. Gracias por ser la niña más tierna del mundo, siempre tan cariñosa y amorosa. Cuando sonríes nos iluminas la vida entera (aunque nunca quieres sonreír a la cámara por qué no te gustan jajaja, en eso, saliste a tu papá). Tú sabes que has llegado a mi vida a enseñarme más de lo que yo te puede enseñar a ti. Te amo y nunca olvides lo feliz y lo orgullosa que me siento de ser tu mamá. Te amo María. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió.

La publicación de Inés provocó la reacción de varias de sus famosas amigas como Martha Debayle, Ludwika Paleta, Marichelo Portilla, Chantal Andere y sus comadres, Galilea Montijo y Jimena Gállego, quien escribió: “Mi ahijada la amo, es la más hermosa”, comentario que Inés Gómez respondió con un: “Comadre, tu niña. Te amamos”.

Una invitada muy especial al festejo

Además de los buenos deseos en redes sociales y del cariño de sus papás y sus de hermanos, María también fue sorprendida por la presencia de su abuelita materna, doña Carmen quien, debido a la pandemia, no había podido reunirse con ellos: “La abuela Mamen llegó a consentirla. Te extrañábamos Mamen, tantos meses sin verte. Nos urgía verte y abrazarte”, escribió la conductora sobre una foto en la que aparece su mamá y su hija.

En 2018, semanas antes del nacimiento de María, Inés y sus hijos participaron en un Baby Shower que le preparó la producción de "Hoy", evento en el que la conductora reveló lo esperada que era María: “Esta llegada a todos nos ha llenado de mucha emoción, de mucha ilusión.

Cuando me embaracé de Bosco todos los niños peleaban por el niño y, en este, que les dije: "¿Qué quieren que sea?", todos ya, de verdad, estaban muy aferrados a la niña, entonces, como que a todos nos despierta mucha ternura que se niña, que ya es la última, si Dios quiere”, comentó en aquella ocasión.