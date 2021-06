Inés Gómez Mont se emociona hasta las lágrimas en graduación de Inesita

CIUDAD DE MÉXICO.- Pareciera que fue ayer cuando Inés Gómez Mont presentaba a la mayor de sus hijos, una pequeña bebé llamada Inés. Desde entonces han pasado ya muchos años y es ahora que la joven culmina una etapa de su vida para continuar cosechando éxitos.

Inés Álvarez Gómez ya es toda una jovencita que ha dado por culminada su educación primera, por lo que su madre no podría estar más emocionada y orgullosa de su primogénita.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De esto se hicieron participes los seguidores de la conductora de televisión, ya que a través de sus redes sociales compartió uno a uno los momentos claves de la graduación, siempre mostrándose muy conmovida por los sucesos.

A través de la cuenta de Instagram de Gómez Mont se puede apreciar una serie de imágenes en las que se le puede ver lo más emocionada al lado de su hija, quien vista el tradicional atuendo de graduación, conformado por toga y birrete, siempre posando para la fotografía del recuerdo de lo más divertidas.

sin embargo, entre tanta felicidad, en algunas de las instantáneas se puede apreciar a la joven madre con los ojos lagrimosos, víctima de la emoción de celebrar un logro más al lado de la mayor de sus hijos.

“¡Ríanse de mi por favor! Soy la primera en reírme de mi misma y siento que hoy me la volé. Definitivamente todo eso que los hijos nos mueven es inexplicable”, comentó Gómez Mont sobre su repentino llanto, algo que incluso quedó documentado en un video en el que se le puede ver entre risas y lágrimas, intentando contenerse ante la mirada de otros asistentes a la ceremonia virtual.

La también empresaria se mostró agradecida por tener la oportunidad de vivir este significativo momento en la vida de su hija y de poder disfrutarlo como madre, por lo que sin duda se mostró orgullosa de su sentimentalismo.

“Agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar a su lado y dejarme vivir estos momentos con ellos. En mi casa todos se mueren de risa y me dan lata de que soy la más chillona, dicen que lloro por todo jajajaja. Pues sí... Después de ver estas fotos y el video que Inesita me tomó (que me tienen muerta de risa) ¡Me declaro oficialmente la más chillona de esta familia! Vean la semblanza de fotos del mi gran día de graduación, Inesita feliz y yo en mi drama jajajaja”, finalizó.

Como era de esperarse, Inesita ha sido cobijada por sus hermanitos, quienes han sido testigos de la graduación de la pequeña, quien además también estuvo acompañada de Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés, quien tiene una relación muy cercana con la festejada y a quien procura como su propia hija. “El mejor papá”, se puede leer sobre una fotografía en la que se puede ver a Inesita posando al lado de Álvarez Puga.