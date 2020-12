Martha Debayle causa furor en redes con pantalones de cuero

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Son shorts? ¿Son botas? No, son los nuevos jeans de moda y obviamente tenían que ser de Martha Debayle. La conductora volvió a demostrar por qué es una de las figuras de la moda más admiradas, y toda una impulsora de tendencias al presumir el look más reciente que usó para quedarse en casa que no solo resaltó su silueta, sino también su estilo vanguardista.

Siempre atreviéndose a probar las combinaciones más arriesgadas, la conductora optó por integrar su esencia glam a un look del día a día como lo presumió en su cuenta de Instagram en la que subió varias fotos y videos no solo demostrando que un suéter negro con cuello de tortuga es la pieza a tener en este invierno, sino que los jeans están listos para imponerse ante el reinado de los pants, eso sí, de una forma moderna y única.

Martha Debayle no dudó en mostrar sus pantalones de cuero favoritos.

Los jeans más versátiles

En la imagen que compartió, Martha aparece recargada en una columna de su casa, frente a su jardín, con las manos en la cadera y una de sus piernas recargadas. Este look le permitió destacar su silueta estilizada y porte, todo gracias a su top, así como jeans de R13, que de lejos lucían como shorts o incluso botas, pero de cerca dejaron ver que se trataba de una pieza combinada con mezclilla y cuero.

"Alguien más en el limbo 26-31? Ya hice dos horas de ejercicio, ya contesté mails, ya me bañé, ya me vestí, ¿ahora? ¿Bordo? ¿Tejo? ¿Crafteo? Ya no hay nada más que ordenar. ¿Veo TV otra vez? ¿Qué están haciendo ustedes?", comentó en la publicación donde presumió su innovador outfit, ganando más de 41 mil 'me gusta' así como un sinfín de halagos de su estilo, belleza y figura.

La famosa dejó ver que estos jeans se han convertido en un buen aliado para potenciar sus curvas, al subir un video en el que aparecía feliz y radiante con este look frente a su esposo, Juan Garibay, quien la veía de lo más enamorado mientras ella bailaba con el entusiasmo que tanto la distingue.

Martha Debayle confundió a varios de los usuarios de sus redes con estos pantalones que no se aprecia claramente si son short, botas o jeans.

Eso sí... la foto con la que quedó demostrado que estos jeans son un buen truco para crear una ilusión óptica de una figura curvilínea (e incluso un booty más grande), fue otra que publicó en la que aparece de espaldas, tomando la mano de su esposo... pose que enmarcó su silueta y el poder de esta prenda, que gracias a la mezclilla en esta zona (que luego cambia a detalles de cuero), es un efecto bastante halagador para cualquier tipo de cuerpo.

Ante las dudas de su outfit, incluso Martha salió a revelar que se trataban de unos pantalones,al comentar "Pd: son jeans", en una imagen.

Los famosos jeans de la controversia son 85 % de piel.



Los famosos jeans

Estos jeans, modelo Chaps, tienen un diseño skinny, con stretch tanto en la mezclilla como en el cuero, algo que los convierte en una pieza cómoda y perfecta para imponer moda, incluso desde casa. Los paneles están hechos de cordero y son motivos modernos que son garantía para lograr una apariencia original y eléctrica, como bien lo demostró Martha en su outfit de cuarentena.

El tiro de estos jeans de 18,300 pesos es medio y gracias a sus detalles de cuero negro, se puede adoptar uno de los trucos favoritos de la conductora para aumentar su altura: usar un calzado del mismo color, algo que de inmediato alarga la figura.

Así lo reflejó con este outfit, que complementó con unas botas de tacón, las cuales se camuflaron a la perfección con estos pantalones, hechos de 60% de piel de cordero, 39% algodón y 1% de elastano.