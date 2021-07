¡Inédito! Revelan lo que no se vio de la fuerte pelea entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de que el político, Sergio Mayer, y el conductor, Gustavo Adolfo Infante, protagonizaran una “acalorada” pelea en medio de la transmisión del programa “De Primera Mano”, se dio a conocer un clip inédito donde Mayer habla sobre las víctimas de abuso a las que “ha apoyado”.



Para comenzar el programa, Mayer dijo que la ganancia que obtiene luego de “apoyar a una víctima” es la “satisfacción de poder ayudar a una persona y saber que uno puede hacer algo por ellos", pues asegura que nadie tiene derecho a cuestionarlo sobre a quién ayuda o a quién no.

Hablando sobre el caso de Héctor “N”, el político comentó que vio un video en el que se muestra el momento que están en la comparecencia, y asegura que “sacan de contexto” la situación, pidiendo que muestren el video completo y “no sólo un pedazo”. Ante esto, fue cuestionado si él se encontraba presente en el momento de la filmación, a lo que aseguró que no, y que no hay culpa en ayudar a “una presunta víctima”.



¿Qué gana con esto Sergio Mayer?



Sergio Mayer aseguró que políticamente no está ganando “nada”, expresando que desde antes de estar en el gobierno ha apoyado a las personas. “¿Ya no puedo yo apoyar a una víctima porque se puede malinterpretar? Para mí primero están ellas”, confesó.



Ante esto, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la importancia del hecho de que Sergio Mayer “saque las manos del caso”, pues debido a la rapidez con la que está avanzando el caso, muchas personas, incluyendo a la hermana de la víctima, aseguran que hay “tráfico de influencias”.



Sobre esto, el político aseguró que pasaron cinco meses para que emitieran la orden de aprehensión, señalando además que existe una “confabulación”.



“Cuando hablan de tráfico de influencias, están involucrando a un juez, a un fiscal, al ministerio público, a los que lo detuvieron. Yo no me los imagino todos sentados: ´Oigan, vamos a confabular en contra de estar persona porque le cae mal a…´, están involucrando a muchos, eso está delicado”, aseguró.



Mayer asegura que él no sabe si Héctor “N” será declarado culpable



Hablando sobre el caso, Mayer dijo que el no sabía si el acusado sería declarado culpable o no, pues expresó que a él no le correspondía “juzgarlo o acusarlo” pues él sólo acompañaba a una “posible víctima en un proceso tan complicado”.



Con esta declaración, los conductores expresaron que era “raro” que un tercero estuviera implicado con el caso, sobre todo alguien que es ajeno a la Fiscalía y que lo ponen en contra de los protocolos.



No es nada raro. Hay tres procesos: El juicio legal que está llevando la víctima, están litigando en medios, el juicio mediático y el juicio social, que se basa en lo que están hablando mediáticamente. Fíjense nada mas en lo grave de este asunto, la víctima tiene que pasar tres juicios: ´Si es una mentirosa o no, por qué presentó o por qué no lo hizo´. Dejen que los jueces, dejen que la autoridad y la ley hagan su trabajo”, aseguró Mayer.



Ante esto, Gustavo Adolfo lo cuestionó sobre el por qué el tampoco deja que las cosas se resuelvan “como deben”, a lo que el político respondió que “por qué lo haría”, expresando que no dejaría de apoyar a una víctima sólo porque él lo cuestionaba o lo criticaba.



“Ustedes se van con lo único que les dan los abogados, con lo único que les quieren filtrar los abogados. Dicen que hubo irregularidades en el amparo que presentó, ¿Por qué no le piden al abogado del señor Héctor “N” que presente el amparo?.”, contó.



“Leyes hechas por hombres para hombres”, contó Sergio Mayer



El político dio su opinión sobre las leyes y las describió como “misóginas”, pues recordó que cuando andaba en campaña vio como golpeaban a una mujer y él le habló a las autoridades, contó que su equipo ayudó a la chica, que tenía un bebé, e incluso la llevaron a hacer la denuncia, pero cuenta que cuando llegaron ante los fiscales que la atendieron, le dijeron que, a pesar de haber presentado cinco denuncias con evidencias de abuso por parte de su pareja, no podían continuar con el caso debido a que no “le había dado continuidad”.



Hablando como legislador, Mayer expresó que debían apoyar a las víctimas, pues ponen en duda su palabra, contó y aseguró que debían “ser más humanos y darle el beneficio de la duda a la presunta víctima”.



Retomando el caso de Hoffman, Sergio aseguró que cuando se dé el juicio, los medios comprenderán por qué aprehendieron a Héctor “N”, dejó en claro, además, que él “podía saber esa razón o no”, sin responder claramente a las preguntas de los conductores.



“Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, de amigos o de quien sea”, aseguró, recordando el caso de cuando apoyó a la violinista que fue víctima de un ataque con ácido, asegurando que él y su equipo la apoyaron. Para finalizar expresó que el ha brindado ayuda a una gran cantidad de personas y que no es justo que quieran sacar de contexto su apoyo, declaró.