Llueven memes por la pelea de Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante en "De Primera Mano

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleito de Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante en plena transmisión de “De Primera Mano” no pasó desapercibido, mucho menos para los usuarios de Twitter que hicieron cientos de memes sobre lo ocurrido.

El conductor de la emisión tuvo al actor y político como invitado de este martes, para hablar sobre las acusaciones de tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra, a beneficio de Ginny Hoffman y su hija Alexa.

Sin embargo, la plática poco a poco se convirtió en discusión, con ambos intercambiándose insultos por las acusaciones de tráfico de influencias y manipulación de información.

“Eres un manipulador de la información, tú has dicho que hablaste con Monique y que te dijo que había un contrato de confidencialidad, lo cual es una mentira y te reté a demostrarlo (…), eres un mezquino y mentiroso, vengo a poner a dar mis puntos. El señor me ha acusado de lavado de dinero, de tráfico de influencias”, le dijo Sergio Mayer al periodista.

Gustavo Adolfo no soportó los insultos de Sergio Mayer y también se defendió del político, asegurando que ha usado su poder a beneficio propio.

A mi programa no vienes a señalarme, se te invitó. A mí no me levantas la voz (…), eres un trácala y un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado”, le dijo el periodista al diputado.