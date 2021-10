¡Impresionado! La reacción de Luisito Comunica tras su llegada a Hermosillo, Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Tras la sorpresiva visita de Luisito Comunica y JuanPa Zurita, a Hermosillo, los influencers quedaron impresionados con el tipo de vegetación que existe en la ciudad y el estilo de vida tan distinto al de otras regiones del País.

Dos de los influencers más importantes de Latinoamérica visitaron la capital de Sonora, el pasado miércoles, creando gran emoción entres sus seguidores sonorenses, quienes pudieron disfrutar de su compañía y tomarse una fotografía con ellos; al menos, los que pudieron encontrárselos en la calle.

Desde muy tempranas horas, Luisito Comunica compartió en sus historias de Instagram la travesía parte del proyecto que está realizando con su compañero y amigo, JuanPa Zurita, apoyándolo en la producción de su nuevo documental que trata de los distintos tipos de chiles o picantes que existen en México.

El youtuber posteó varios clips en donde se pudo apreciar parte de su estancia en Hermosillo, desde que llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México, y se mostró emocionado al aterrizar en Sonora.



¿Cuál fue la reacción de Luisito Comunica y JuanPa Zurita al llegar a Hermosillo?

Tras su llegada a Hermosillo y dirigirse del aeropuerto al centro de la ciudad, Luisito Comunica grabó un clip y lo compartió con sus fans en donde se muestra emocionado de ver un cactus sobre un camellón, en medio de un bulevar, lo que le pareció extraño ver ese tipo de vegetación en la calle.

Ay, vean, vean, no se puede poner más norteño que esto, vean: Un cactus. Un cactus en la calle. Eso, no sé, eso no es normal verlo. Eso es del Norte, estamos en el desierto”, dijo Lusito, después de que JuanPa Zurita le dijo que era una zona desértica.

Tras su corto viaje y disfrutar del paisaje de la ciudad, los influencers no podían creer lo que veían por la ventana de su vehículo, al encontrarse con un pick up, al que le llamaron “mamalona”, y no pudieron ocultar su impresión.

“Llevamos minutos en Sonora y ya vimos un cactus, ya vimos una mamalona, ya nadie falta alguien más con sombrero y estoy listo”, expresó Luisito.

La reacción de los comunicadores causaron mucha gracia entre sus fans del Norte del País, ya que ese tipo de vegetación es común encontrarlo en todos los sitios hacia donde se voltee, al igual que el tipo de vehículos por ser un Estado ganadero y agricultor, y es muy útil para ese tipo de actividades.

Según lo publicado por Luisito Comunica, la visita a Hermosillo se debe a la grabación que JuanPa Zurita está haciendo para su canal, que trata de probar los chiles de cada zona del País, y aunque no lo mencionaron, muy probablemente llegaron a Sonora para probar el chiltepín, uno de los chiles más picantes que existen y que se produce en la región.