Imita a Alejandro Fernández: Así suena Natanael Cano al ritmo de los Mariachis

CIUDAD DE MÉXICO.- El exitoso cantante juvenil nacido en Hermosillo, Sonora, logró captar la atención de los usuarios de Instagram al publicar un video en donde imitó a uno de los más icónicos artistas de la música regional y ranchera, Alejandro 'el Potrillo' Fernández.

Y es que Natanael Cano sorprendió a todos sus seguidores de la plataforma al subir el clip en el que aparecía acompañado de un mariachi para interpretar una de las canciones más conocidas del repertorio de Fernández, se trata de "Me dedique a perderte", tema perteneciente a su disco A corazón abierto, aunque la canción es obra de otro gran músico, Leonel García.

Sin embargo, el creador de los llamados 'corridos tumbados' también tomó el tema como suyo y quiso hacer su mejor presentación dentro de lo que parecía ser una habitación de un hotel, en donde en compañía de los músicos, interpretaron con alegría el sencillo de El Potrillo.

A pesar de haber puesto todo su empeño en alcanzar las expectativas, Natanael Cano logró dividir opiniones de los usuarios, pues algunos le aplaudieron su interpretación, mientras que otros lo criticaron severamente por creer que había arruinado el legado de Alejandro Fernández, además de expresar que estaba insultando su música.

Lo que más destacó de los comentarios negativos fue que la mayoría comentó que, más que cantar, el intérprete de "Amor tumbado" estaba gritando el tema y que se notaba que le faltaba talento.

Mientras que sus más fieles seguidores expresaron que Cano estaba en modo romántico y que dejaba ver un lado 'dolido' de él, y que a raíz de esto decidió rendir homenaje a uno de los más grandes representantes de la música regional mexicana.

De momento, el video publicado en la cuenta oficial del artista sonorense cuenta con más de 410 mil reproducciones y más de mil comentarios de los usuarios que se pronunciaron al respecto y dejaron en claro que existen cientos de fans, pero también de haters.

"El mariachi más tumbado", "Anda dolido mi Natasha", "Saca un álbum de esas canciones", "Tu voz es única", "No sé si los demás están mal del oído, ese hombre canta horrible", "Canto mejor yo y no te estoy mintiendo", "No soy el mayor fan de Natanael pero este video hace que me guste un poco menos", "No hay talento, yo canto mejor en la ducha", "Échale ganas, compa. Cántele bonito", fueron tan solo algunas de las expresiones.