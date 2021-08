Imanol Landeta acusa a su exesposa de quererlo separar de su hija

Imanol Landeta reveló que está atravesando por una situación complicada con su exesposa María Julia, la cual presuntamente busca mudarse de la Ciudad de México y dificultarle la convivencia con su pequeña hija de tres años.

“Hace más de un año la mamá de nuestra hija y yo decidimos separarnos, la relación no estaba funcionando, no estábamos siendo buena pareja, y eso no estaba siendo, desde mi punto de vista, conveniente ni para mí, ni para el futuro de… entonces yo pedí la separación e hicimos un convenio de convivencia que se convirtió más bien como en un limitante a la convivencia porque por más que yo buscara momentos adicionales, eso quedaba un poco imposibilitado por ella”, explicó el hijo de Manuel Landeta.

Acto seguido, el joven manifestó en entrevista para el programa “De Primera Mano” que la madre de su hija ya tiene otra pareja, y por esta situación desea cambiar su lugar de residencia.

“Ahora tiene un novio en Sonora y pese a las justificaciones que yo he estado recibiendo de ella en los pocos encuentros que hemos podido sostener para hablar de esto, pues más bien hace referencia a intereses suyos, y se ha quedado de lado el interés superior que es el de la nena”, contó Imanol.

¿Cómo hablas de temas de formación a través de un correo electrónico?

Visiblemente preocupado por dejar de ver a su niña, Landeta agregó: “Lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo es que estoy perdiendo a mi hija en vida, es lo que estoy sintiendo. Tengo 20 días de no verla porque acabamos de pasar un periodo de vacaciones y estuvo 20 días conmigo […] Tiene 3 años, es una chiquita, está muy chiquita y no entiende razones María Julia y ha cerrado todos los canales de comunicación, y si no es por un correo electrónico pues ¿cómo hablas de temas de formación a través de un correo electrónico?”.

Manifestado que su nerviosismo es porque ella le puso un aviso de cambio de residencia, el actor explicó: “nada más me dijo ‘ya no voy a vivir en la Ciudad de México’, en donde tenemos toda la interacción con nuestra hija, en donde yo cito a la nena, en donde la veo si tengo 20 minutos en el día estoy […]”.

Finalmente, Imanol destacó: “No soy ni millonario para estar pagando boletos de avión consistentemente, además tengo que trabajar, me estoy partiendo la cara por salir adelante y además que procuro a mi hija, soy un papá presente, soy un papá que quiere ser parte de los recuerdos de su hija y lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo de la mamá de nuestra hija es que no está tomando en cuenta que existe un papá, que no es nada más mamá e hija feliz, también existe un papá”.