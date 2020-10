Por qué Imanol Landeta se retiró de la actuación, su papá hace fuerte declaración

CIUDAD DE MÉXICO.-Imanol Landeta fue una de las estrellas juveniles más exitosas de las novelas para niños de Televisa.

Protagonizó melodramas como "De pocas pulgas", "El niño que vino del mar", "Vivo por Elena", entre otras producciones que fueron de un gran éxito.

Sin embargo, el joven galán desapareció de la televisón de una manera misteriosa de las que pocos supieron la razón.

Hace unos meses, su padre, Manuel Landeta reveló por fín por qué Imanol dejó el mundo del espectáculo.

En el programa El Minuto que Cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante, Manuel dijo que su hijo le declaró que "como era pelón ya no tendría buenos papeles".

"Se paró frente al espejo y me preguntó que si qué veía, y le dije que un joven, chaparrito... me dice, y pelón, ¿y? Es que yo quiero seguir siendo de los protagonistas, y así no la voy a hacer y yo he visto cómo ha sido tu vida de difícil por ser pelón y yo no quiero lo mismo", comentó su papá.

Agregó:

"Entonces él se reitó por eso, y se enfocó más en su carrera, en estudiar".