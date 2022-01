Ignacio López Tarso quiere llegar a los cien años y celebrarlos en el teatro

MÉXICO.- No cabe duda de que Ignacio López Tarso es toda una leyenda gracias a su contribución a historia cinematográfica y a la industia del entretenimiento en México. Con sus numerosos y destacados papeles, el reconocido actor ha logrado dejar una huella en el corazón del público, no solo por su desempeño en la pantalla, sino también porque fuera de ella se ha distinguido por su carisma y calidez.

Este sábado 15 de enero, el actor celebrará su cumpleaños 97 y festejará su día al lado de su familia en una íntima reunión. Por vía telefónica, López Tarso estuvo como invitado al programa Hoy, donde ofreció una entrevista en la que habló de sus planes para mañana y para futuros cumpleaños.

Don Ignacio López Tarso cumplirá mañana 97 años de edad. Es una leyenda del mundo artístico nacional más destacada, por su versatilidad y talento en radio, televisión, cine y sobre todo en el teatro, su gran pasión. Gran conversador e intérprete del corrido mexicano. Larga vida! pic.twitter.com/e2r7uCTiGD — Juan Gómez (@juangomezac) January 14, 2022

“Será una comida muy agradable, con mis tres hijos, como unos 8 nietos y unos 12,15 bisnietos, chiquitos todos”, comentó.

Durante la entrevista, el protagonista de Macario les pidió a Andrea Legarreta y Galilea Montijo que pidieran a Dios por su salud y le desearan que alcance los cien años, pues según el actor, cuando las conductoras piden algo, nadie se los puede negar. Entre bromas y risas por los comentarios de Ignacio, Galilea y Andrea le desearon muchos años más de vida y le preguntaron qué planea hacer cuando alcance el centenario.

“Hacer una gran obra, un Shakespeare, hacer una obra griega, hacer una obra de teatro clásico español del siglo XVI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro con una obra y con el teatro lleno, las espero a ustedes dos en esa función”, dijo.

Ante estos deseaos, las conductoras del matutino le desearon que sus palabras se cumplan y confirmaron que aistirán al festejo: “Qué joya, amor, sería un regalazo”, comentó Andrea Legarreta. “Así va a ser, ahí nos va a tener, prometido. Los vamos a besuquear todo y a besar todo”, agregó Galilea entre risas.

El secreto de su buena salud

Por último, López Tarso reveló cuál es su secreto para tener tan buena salud a sus casi 97 años. El actor explicó que, además de llevar una dieta balanceada supervisada por un profesional, también suele dormir lo necesario y confesó que se ha abstenido de algunos hábitos que disfrutaba en su juventud.

“Hago lo mejor posible, como lo mejor posible, duermo lo mejor posible, bebo lo poco que puedo beber porque todo me lo han prohibido los doctores, ya no bebo tequila, ya no fumo cigarros, ya no fumo puros, ya no tomo café exprés, ya no puedo tomar coñac con el café después de la comida, me han quitado lo mejor”, comentó el actor.