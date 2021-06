Ignacio López Tarso pausa "Una vida en el teatro"

Por recomendación de su geriatra, Ignacio López Tarso estará en reposo por esta semana, para luego actuar en vivo y con público, la puesta en escena "Una vida en el teatro".

El especialista, contó su hijo Juan Ignacio Aranda, le prescribió al actor de 96 años a darse una vuelta a su casa por dentro por mañanas y tardes, para ir recuperando condición física.

La obra tendrá dos funciones el próximo 3 de julio en el Teatro Ocampo, de Cuernavaca, Morelos.

"Si la geriatra le dice que no, pues no, pero aquí dijo que sí (a las funciones), pero que se fortalezca, él tiene muchas ganas de regresar. Ayer (miércoles) hizo sus vueltas y se cansó", comenta Aranda.

Recuerda que "Una vida en el teatro", original de David Mamet, necesita de un despliegue físico para su padre. Para la nueva versión se acortó en tiempo.

La obra cuenta la historia de un actor viejo y consagrado, que tiene que entablar relación con otro más joven, al tiempo que representan varias obras.

"En San Jerónimo (el teatro) duraba dos horas, ahora hemos hecho que sus movimientos sean más cortos y sencillos, pero igual se tiene que hincar y luego levantarse, es un gran esfuerzo para mi padre", detalla Aranda.

López Tarso envió a la conferencia de prensa de la obra un audio, donde lamentaba no haber podido estar presente.

"Me hubiera gustado estar con ustedes, pero esta vez mi geriatra, que me está vigilado, me ha recomendado reposo de una semana, no salir, no moverme, estar quieto, tranquilo, me da pena no poder estar con ustedes", explicó el protagonista de "Macario" y "Hombre de papel".

Aranda comenta que desde hace tiempo sólo para cuidar su salud, López Tarso duerme con oxígeno.

"No está al máximo la máquina, está a tres, cuando la máquina es a 6; a veces en el día no lo usa y la doctora le dice que eso no está bien", indica.

Subraya que su padre está bien de salud, pero hay que cuidarlo. Considera que quizá lo mejor sea, cuando pueda, solo tener dos salidas laborales por mes.

"A mí me gustaría que ya se retirara, él no tiene necesidad de trabajar, pero lo hace porque le gusta", asegura.

Informa que López Tarso tiene ahora una propuesta de película, la cual protagonizaría, así como otras funciones en streaming. También una obra presencial, llamada "Confesiones de un guadalupano federalista", donde interpretaría a Fray Servando Teresa y Mier.

"No hay ningún actor, en el mundo, que haya tenido cinco obras en streaming como él", dice orgulloso.