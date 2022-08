¿Idéntico al papá? Así luce hoy el hijo de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Cecilia Galliano, por mucho tiempo, decidió mantener a Santiago, el hijo que tuvo con Sebastián Rulli, lejos del ojo público. Sin embargo, los años han pasado, él se ha convertido en un adolescente y ya hizo su primera aparición ante las cámaras.

Fue durante un reciente encuentro con los medios y tras la función de la obra Muzzy Kal, que la también modelo confesó que uno de los motivos por los que accedió a que ya salga al público es que se le ha complicado mucho esconderlo a la prensa, pues a pesar de su corta edad, Santiago mide 1.86 metros.

Mi cachorro ya no es tan baby, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos (a los eventos). Me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven", dijo entre risas.