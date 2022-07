Cecilia Galliano asegura que nunca volvería con sus exnovios

MÉXICO.- La famosa actriz argentina Cecilia Galliano lanzó fuertes declaraciones a través de sus redes sociales, pues afirmó que no volvería a su pasado, lo que incluye también no regresar con ninguno de sus exnovios.

Fue a través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram, donde Galliano escribió: "¿Volverías al pasado por algo?, ¿Al son de quien?, ¿A buscar a quién?, ¿A buscar a quién yo voy pa allá? Jamás".

Después de asegurar que ella no volvería a buscar a nadie, la actriz abrió conversación con sus más de 2 millones de seguidores y les pregunto nuevamente, "¿Volverías al pasado?. Por lo que los usuarios rápidamente se hicieron notar con sus miles de comentarios.

"¿Pero vos estás crazy, Cecilia? Ni por las chivas vuelvas", "Al lugar donde has sido feliz, no deberías tratar de volver", "No, ¿para seguir teniendo traiciones aunque te juren que van a cambiar?", "Solo tenemos el presente, hay que vivirlo y tomar las decisiones que nos permitan construir el futuro que deseamos", fueron algunas de las respuestas.

Sin embargo algunos seguidores opinaron que en veces si es necesario volver al pasado y revivir algunos momentos.

