Huelga de guionistas de Hollywood paraliza la producción de 'The Last of Us' temporada 2

Estados Unidos.- La huelga de los escritores en Hollywood está teniendo un impacto negativo en numerosos proyectos. Dentro de la industria audiovisual, las series son las más perjudicadas debido a la gran cantidad de producciones en curso y al elevado número de guionistas que normalmente participan en su elaboración. Yellowjackets, Cobra Kai, Stranger Things o Severance son algunos de los proyectos más populares afectados por la crisis. "The Last of Us" tampoco ha podido escapar de este problema.

La adaptación del videojuego de Naughty Dog y producida por HBO anunció recientemente que ha detenido temporalmente la producción de su segunda temporada. Según un informe de Variety, la producción de la segunda temporada de "The Last of Us" iba a comenzar en unos meses. Sin embargo, debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de América en busca de mejores salarios, la fase de preproducción de la serie ha sido suspendida.

Fuentes cercanas al proyecto afirman que el equipo de casting estaba utilizando diálogos extraídos del videojuego "The Last of Us Parte II" para realizar las audiciones, ya que aún no se han escrito los guiones de la serie.

Craig Mazin, co-creador y showrunner de "The Last of Us", se unió a la huelga

El reconocido guionista, quien ganó reconocimiento por su trabajo en "Chernobyl", confirmó que actualmente no está desempeñando labores de guionista ni de producción en la serie creada junto a Neil Druckmann. Mazin fue visto en una protesta junto a miembros del Sindicato de Guionistas de América (WGA), manifestándose por las condiciones salariales de los guionistas en Hollywood.

Craig Mazin had recently been seen supporting the WGA! He is not currently doing any writing or producing work including being involved in casting on Season 2 of The Last of Us HBO! pic.twitter.com/ZQEc6eqQ7H— DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2023

Debido a esta situación, existe la posibilidad de que la producción no se retome hasta principios de 2024 o en un plazo aún más prolongado. Habrá que esperar a que algún integrante del equipo de producción o los actores como Pedro Pascal y Bella Ramsey brinden alguna novedad al respecto.

