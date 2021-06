“Hoy no me puedo levantar” se transmitirá vía streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- A 15 años de haberse estrenado por primera vez en México, la obra de teatro musical, “Hoy no me puedo levantar”, será transmitida vía streaming con una gran producción que promete sorprender a los fans de la exitosa puesta en escena española.

“Hoy no me puedo levantar” es un musical cuya historia está basada en las canciones del famoso grupo español de la década de 1980, Mecano, y adopta el título de la canción del mismo nombre de su primer disco editado en 1982.

Tras el éxito que el musical realizado bajo la producción de Alejandro Gou ha tenido en taquilla, el propio productor reveló a “Sale el Sol”, que próximamente los fans del grupo Mecano podrán disfrutar en línea de este maravilloso proyecto que se ha realizado con una mega producción.

Destacó que en coordinación con Cinépolis Click, durantes tres días, Gou Producciones realizó las grabaciones cuidando hasta el último detalle para ofrecerle al público un espectáculo de primer nivel.

Me asocié con Cinépolis Click, una gran compañía, y estamos haciendo el streaming con una gran tecnología, con una gran calidad, con doce cámaras, con steadicam, con grúas, con rieles, con dollis, una cosa increíble porque el público de ‘Hoy no me puedo levantar’ se lo merece para ver el espectáculo en la intimidad”, dijo.