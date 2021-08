Hijo de Rosita Quintana será su único heredero, a pesar que tenía mala relación con la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- El hijo de Rosita Quintana sería el único heredero de la actriz, a pesar de haber tenido mala relación con su madre, ya que se dice que alguna vez lo señaló de maltratarla, según una entrevista que realizó “Ventaneando”.

El pasado 23 de agosto, la actriz de origen argentino y nacionalidad mexicana, Rosita Quinta, murió a los 96 años de edad, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un tumor que tenía en la tiroides.

Durante los servicios funerarios, algunos de sus conocidos expresaron su sentir ante la situación, y Pedro, aparentemente el administrador de la actriz, reveló que su hijo Nicolás Kogan, no había asistido a darle el último adiós a su progenitora porque quería que le pagaran el avión.

No sé si en chantaje o no, pero las palabras que él hace son como de exigencia o sea: ‘A ver, Pedro, no sé cómo le vas hacer, pero yo quiero que me mandes el dinero o dime con quien tengo que ir para que me den el dinero de mi mamá para yo poderme mover’”, declaró el hombre al medio.

Explicó que Nicolás Kogan quería que le pagara el avión y su estancia en la Ciudad de México, además, que le enviara el dinero de su mamá, refiriéndose a la pensión con la que contaba, pero le explicó que el dinero que recibía Rosita era muy poco y no alcanzaba ni para los servicios de la casa.

“Efectivamente a mí me pidió el dinero de su mamá, que quería que se le pagara el avión y que se le pasara la estancia, y lo que yo le dije es que no hay dinero, o sea, no hay dinero porque, digo… ella tiene una exclusividad muy corta y con eso apenas salimos, y el resto lo pone don Jorge, entonces yo no te puedo ayudar Nicolás, la mensualidad de tu mamá nada más la administraba 13 mil 500 pesos y los pagos que se hacían para la casa se hacían más de 25 mil pesos; entonces, no hay dinero, ¿que te puedo decir?”, externó el empleado.



AMIGO DE LA FAMILIA CONFIRMA DISTANCIAMIENTO ENTRE ROSITA Y SU HIJO

El productor Jorge Lozano, amigo de Rosita, aseguró que la actriz de la “Época del Cine de Oro Mexicano” sí estaba distanciada de su hijo, pero ella murió en paz, ya que siempre lo quiso y jamás dejó de hacerlo, y seguramente su hijo igual quería a su madre.

“Ella quiso siempre a su hijo. Supongo que su hijo la quiso siempre a ella. Hay relaciones, a veces, que son amor-bronca, yo creo que todo los hemos pasado, pero creo que se debe de haber ido en paz con eso”, comentó.

Pero a pesar de que hace algunos años se rumoraba que Rosita se había distanciado de su hijo por presunto maltrato y manipulación, Lupita Martínez, enfermera de la actriz en los últimos 12 años, aseguró que Nicolás será el único heredero.

“Ella ya había dicho desde hace mucho tiempo y en una ocasión nos lo dijo a nosotros, también, que el único que iba a heredar lo que fuera de ella, lo que tuviera, era su hijo… su hijo Nicolás”, indicó.

La enfermera de Quintana resaltó que no recuerda que la intérprete hubiera hecho un testamento, pero esos fueron sus últimos deseos.

Las cenizas de Rosita Quintana están descansando al lado de su esposo, el famoso productor de Hollywood, Sergio Kogan, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.